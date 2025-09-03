Vojtech Ferencz končí ako šéf SPP, najväčší slovenský plynárenský podnik chystá zmeny na najvyšších miestach

V jednej z najväčších slovenských energetických firiem sa chystajú personálne zmeny na najvyšších miestach. Podľa informácií portálu SITA Energetika, po necelých dvoch rokoch končí vo funkcii šéfa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP)Vojtech Ferencz. Ten sa dnešným dňom vzdal funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.
Spokojný s výsledkami, hrdý na zamestnancov
Vojtech Ferencz sa vzdal funkcie aj napriek tomu, že je podľa svojich slov hrdý na to, čo všetci odborníci v SPP spoločne dokázali. Od stabilizácie v ťažkých časoch zastavenia dodávok plynu cez hlavný koridor, cez rozvoj nových produktov a služieb, až po podporu zodpovednosti, ktorú nesie SPP voči spoločnosti a životnému prostrediu. Spokojný je aj s dosiahnutými hospodárskymi výsledkami v roku 2024 a 2025. Zamestnancom sa už stihol aj poďakovať.
SPP plánuje stámiliónový zisk aj v tomto roku, chce posilniť svoje postavenie na trhu s dodávkami energií
Vo funkcii šéfa dva roky
Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti SPP bol Vojtech Ferencz od 23. novembra 2023. V období od roku 1995 do roku 2005 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Východoslovenské strojárne a.s. Košice, najskôr ako asistent generálneho riaditeľa, neskôr ako riaditeľ závodu a finančný riaditeľ.
V rokoch 2005 až 2007 pôsobil v súkromných spoločnostiach v Košiciach ako finančný manažér a analytik. V období od roku 2007 do roku 2010 bol generálnym riaditeľom sekcie stratégie Ministerstva hospodárstva SR a v roku 2010 tiež zastával pozíciu riaditeľa spoločnosti Advanz, s.r.o. Košice.
Od roku 2010 do roku 2012 pôsobil ako ekonomický námestník Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepného závodu Košice. V rokoch 2012 až 2020 zastával postupne pozície poradcu ministra a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR, neskôr štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR.
Od roku 2019 až do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Technickej univerzite Košice, na fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
V rokoch 2020 až 2021 bol finančným analytikom Advanz, s.r.o. Košice a tiež viceprezidentom Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska. V období od roku 2020 do 2023 zastával pozíciu poradcu prevádzkového riaditeľa NDS a.s.