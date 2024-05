Na obchádzanie sankcií voči Rusku a Iránu vytvorila Čína alternatívny trh s ropou, vlani tým ušetrila desať miliárd dolárov

Vďaka nákupu ropy zo sankcionovaných krajín, ako sú Irán a Rusko, ušetrila Čína vlani desať miliárd dolárov. Irán, Rusko a Čína totiž vytvorili alternatívny trh so sankcionovanou ropou, na ktorom sú platby denominované v čínskej mene a uskutočňujú sa prostredníctvom malých čínskych bánk.

Táto stratégia umožňuje Číne zabezpečiť, že sa jej veľké medzinárodné banky vyhnú riziku amerických finančných sankcií. Konštatuje to štúdia analytikov Atlantickej rady.

Ako fungujú ich metódy?

Iránsku ropu do Číny často prevážajú tankery z takzvanej tmavej flotily, ktoré operujú mimo námorných predpisov a podnikajú kroky na zakrytie svojich operácií. Tankery tmavej flotily napríklad fungujú bez transpondérov, aby sa predišlo odhaleniu, uviedol think tank.

Keď sa dodávky ropy dostanú do Číny, kupujú ich malé súkromné ​​rafinérie, keďže čínske štátne rafinérie prestali obchodovať s Iránom pre strach zo sankcií.

Keď Irán dostane platby v čínskych jüanoch, má dve možnosti na používanie čínskej meny: môže buď nakupovať čínsky tovar, alebo uložiť tieto aktíva v čínskej banke. Jüan sa totiž zriedka používa na transakcie medzi dvomi krajinami, ak jedna z nich nie je Čína. V dôsledku toho Irán v roku 2022 kúpil z Číny stroje v hodnote 2,12 miliardy dolárov a elektroniku v hodnote 1,43 miliardy dolárov.

Obchádzanie sankcií

Rusko kopíruje iránske metódy na obchádzanie sankcií a tiež začalo využívať takzvanú tmavú flotilu na prepravu ropy do Číny. Peking však pomáha Rusku len do tej miery, do akej nepoškodzuje jeho vlastné záujmy, konštatuje Atlantická rada.

Napríklad po tom, ako Spojené štáty v decembri 2023 vytvorili nový sekundárny sankčný systém, tri štvrtiny najväčších čínskych bánk prestali prijímať platby od sankcionovaných ruských spoločností, dodáva think tank.