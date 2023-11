Monitoring energetickej legislatívy / október 2023

Zmena je život a legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac október 2023.

1. ČO SA ZMENILO?

:: Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Dňa 9.10.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná novela vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov (ďalej len „IMS“) v elektroenergetike.

Novela vyhlášky má za cieľ zohľadniť zmeny zákona v súvislosti s transpozíciou viacerých smerníc, najmä však zapracovanie zmien vyplývajúcich z čl. 19, čl. 20 a prílohy II smernice (EÚ) 2019/944.

Zmena vyhlášky sa týka hlavne vytvorenia a zadefinovania novej kategórie č. 5 koncového odberateľa elektriny, ktorý si musí o inteligentný merací systém požiadať. Podľa dôvodovej správy je dôvodom vytvorenia novej kategórie predovšetkým možnosť inštalovať inteligentný merací systém u zákazníka, ktorý o jeho inštaláciu požiadal, avšak svojimi parametrami nespadá do pôvodne zadefinovaných koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4.

Táto kategória najbližšie zodpovedá žiadateľovi podľa § 42 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý pokiaľ nepatrí do žiadnej kategórie má právo na inštaláciu inteligentného meracieho systému na žiadosť.

Ďalšie zmeny vyhlášky boli vyhotovené za účelom zosúladenia s ustanovením § 95 ods. 1 písm. h) zákona č 251/2012 Z. z. o energetike.

Aktuálne znenie vyhlášky je dostupné TU.

:: Novela nariadení vlády, ktorými sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

Dňa 18.10.2023 boli v zbierke zákonov publikované novely nariadení vlády SR, ktorými sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov (č. 465/2022 Z. z.), a ktorou sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení neskorších predpisov (č. 19/2023 Z. z.).

Nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z. sa tak mení nasledovne:

V § 2 ods. 5 písm. b) sa slová „MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1)“ nahrádzajú slovami „MCE = CEÚRSO * 0,9 + (SPOT1Q2023 * K + PZ) * 0,1“.

Nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z. z. sa tak mení nasledovne:

V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „MCE = (CEÚRSO * 0,9) + ((SPOT1Q2023 * K) + PZ) * 0,1)“ nahrádzajú slovami „MCE = CEÚRSO * 0,9 + (SPOT1Q2023 * K + PZ) * 0,1“.

Cieľom oboch noviel nariadení vlády je úprava vzorca na účely výpočtu maximálnej kompenzovanej výšky ceny za plyn v 2023 na základe poznatkov aplikačnej praxe – zjednodušenie vzorca pri zachovaní výšky kompenzácie.

Aktuálne znenie nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z. je dostupné TU.

Aktuálne znenie nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z. z. je dostupné TU.

2.MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: ÚRSO upozorňuje malých dodávateľov elektriny na riadne plnenie povinností

Dňa 9.11.2023 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) na svojom webovom sídle zverejnilo oznámenie z názvom „Veľkí dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre 75 % všetkých odberateľov elektriny v SR, si plnia svoje nové povinnosti pri uplatňovaní dynamických cien elektriny.“

Vyššie uvedené oznámenie obsahuje i Správu o výsledkoch sledovania vývoja trhu so zmluvami o dodávke elektriny a zmluvami o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny vypracovanú v novembri 2023. ÚRSO v správe hodnotí dodržiavanie povinností dodávateľov elektriny v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami, ktoré sú upravené v primárnej energetickej legislatíve.

Len 53 dodávateľov (z celkového počtu 173 oslovených dodávateľov) informuje koncového odberateľa elektriny na svojom webovom sídle o možnosti uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou elektriny, o výhodách a rizikách spojených s uzatvorením takejto zmluvy, o nevyhnutnosti inštalácie inteligentného meracieho systému a nákladoch na jeho inštaláciu.

ÚRSO vo svojom prieskume zároveň zistilo, že viacerí menší dodávatelia musia k svojim novým zákonným povinnostiam pristúpiť zodpovednejšie.

ÚRSO informuje aj o 12 dodávateľoch elektriny, ktorí sú zároveň prevádzkovateľmi miestnych distribučných sústav a ponúkajú svojim odberateľom možnosť uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny s dynamickou cenou avšak nemajú zverejnené poučenia alebo ich webové sídla sú nefunkčné.

Predseda ÚRSO Andrej Juris sa k danej veci vyjadril nasledovne: „Vzhľadom k tomu, že nové povinnosti pre dodávateľov elektriny v oblasti uplatňovania dynamických cien elektriny a s tým spojenými informačnými povinnosťami boli ustanovené v primárnej energetickej legislatíve len od 01. 10. 2022, zistený skutkový stav považujem za dobrý výsledok. Predpokladáme, že postupom času sa ponuka dynamických cien rozšíri aj u ostatných dodávateľov.“

Bližšie informácie o oznámení ÚRSO nájdete TU.

:: Investorom do FVE sa kráti čas

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „VSD“) a Západoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „ZSD“) na svojich webových sídlach informovali o veľkom množstve projektov, ktoré majú v zmluvných podmienkach na dotáciu aj povinnosť pripojiť svoj zdroj do distribučnej sústavy do konca roka 2023, no napriek tomu tak neurobili.

VSD a ZSD informujú o nedostatočnej kapacite na prípadné návalové spracovanie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ o pripojenie chce stihnúť termín pripojenia v tomto roku, je potrebné podať žiadosť o vykonanie funkčných skúšok ešte pred 1.12.2023. V opačnom prípade VSD hovorí o stanovení termínu až na rok 2024, čím sa nestihne stanovený termín pripojenia. ZSD má taktiež obmedzené kapacity avšak vo svojom oznámení neinformovala o lehote dokedy je možné žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky zaslať.

Bližšie informácie o oznámení VSD nájdete TU a o oznámení ZSD nájdeteTU.

:: Návrh vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Dňa 3.11.2023 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k ďalšej novele ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. Očakávaný dátum účinnosti vyhlášky je určený na 1.1.2024.

Cieľom návrhu vyhlášky je v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 40 ods. 1 zákona o regulácii spresniť vzorec pre výpočet povolených výnosov na ďalšie roky regulačného obdobia pre pitnú aj pre odpadovú vodu, spresniť a doplniť niektoré definície veličín vzorcov a niektoré ustanovenia za účelom zabezpečenia ich správnej interpretácie.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, možno sledovať na tomto odkaze.

:: SEPS spolu s partnermi úspešne ukončili pilotný projekt agregácie flexibility

Dňa 16.10.2023 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) na svojom webovom sídle informovala o úspechu pilotného projektu agregácie flexibility. Výsledky otvorili dôležité témy pre rozbehnutie agregácie flexibility pre poskytovanie podporných služieb. Zároveň boli navrhnuté zmeny v legislatíve, ktoré prinesú jednoduchšie a rýchlejšie zapojenie agregátorov do poskytovania podporných služieb.

Výsledkom pilotného projektu je taktiež zmena Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS. Tie by mali umožniť jednoduchšie zapojenie agregátorov do poskytovania PpS.

Výslednú správu z pilotného projektu nájdete TU.

Bližšie informácie o pilotnom projekte nájdete TU.

:: SEPS informoval o vydaní rozhodnutia ÚRSO

Dňa 2.10.2023 SEPS na svojom webovom sídle informoval o vydaní rozhodnutia č. 0089/2023/E, ktorým ÚRSO mení výrokovú časť rozhodnutia č. 0083/2023/E, ktorým určil maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Obdobie, na ktoré predmetné rozhodnutie platí, je vymedzené od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.

Predmetné rozhodnutie nájdete TU.

Bližšie informácie o rozhodnutí nájdete TU.

:: Inštalovaný výkon distribučných sústav

Dňa 6.11.2023 SEPS na svojom webovom sídle informoval o voľnej kapacite pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a lokálneho zdroja.

Bližšie informácie o voľnej kapacite v sústave nájdete TU.

:: Aktualizácia Technických podmienok SEPS

Dňa 13.10.2023 SEPS na svojom webovom sídle informoval o nadobudnutí účinnosti aktualizovaných Technických podmienok. Aktualizované Technické podmienky nadobudli účinnosť dňa 13.10.2023.

Aktualizované Technické podmienky SEPS nájdete TU.

Bližšie informácie aktualizácií Technických podmienok nájdete TU.

:: Aktualizácia formulára pre vydanie Záruky pôvodu

Dňa 3.11.2023 organizátor krátkodobého trhu s elektrinou spoločnosť OKTE a.s. (ďalej len „OKTE“) na svojom webovom sídle informoval o úprave formulára v informačnom systéme evidencie záruk pôvodu – zpe.okte.sk. Momentálne je možné požiadať o vydanie záruky pôvodu aj na elektrinu vyrobenú v jadrovom zariadení a taktiež aj na ostatnú vlastnú spotrebu z vyrobenej elektrickej energie v mieste inštalácie výrobného zariadenia.

Zmena umožní OKTE registrovať do evidencie záruk pôvodu aj výrobne, ktoré produkujú elektrinu z biomasy, bioplynu alebo z kombinácie použitých palív.

Bližšie informácie o aktualizácii formulára nájdete TU.

:: Technická špecifikácia výmeny dát EDC verzia 1.2 – zmena bilančnej skupiny v IS OKTE

Dňa 6.11.2023 OKTE na svojom webovom sídle informoval o možnosti pripomienkovania verzie 1.2 Technická špecifikácia výmeny dát (TŠVD) EDC, pričom predmetom zmeny TŠVD je zmena bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania v OKTE.

Pripomienkovanie TŠVD je možné TU.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

:: Oznámenie o oprave chyby Technických podmienok spoločnosti SSD

Dňa 13.10.2023 spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „SSD“) na svojom webovom sídle oznámila opravu chyby v písaní Technických podmienok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v Prílohe č. 1 „Technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky Zdrojov do DS“.

Oznámenie o chybe nájde TU.

Aktuálne znenie technických podmienok SSD nájdete TU.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

:: SSD oznamuje zahájenie verejnej konzultácie k plánu rozvoja distribučnej sústavy

Dňa 7.11.2023 SSD oznámila na svojom webovom sídle zahájenie verejnej konzultácie k plánu rozvoja distribučnej sústavy, ktorá bude trvať od 8.11.2023 do 22.11.2023.

SSD upozorňuje, že na pripomienky doručené mimo lehoty sa nebude prihliadať.

Odkaz na verejnú konzultáciu nájdete TU.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

