Monitoring energetickej legislatívy / november 2023

Zmena je život a legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac november 2023.

Do pozornosti Vám dávame nové nariadenia vlády, ktorými sa ustanovuje (i) maximálna cena regulovanej dodávky plynu a elektriny pre koncových odberateľov v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov, a (ii) maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla.

Do pozornosti ďalej dávame prijatú novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Do pozornosti tiež dávame vydanie rozhodnutia ÚRSO č. 0089/2023/E, ktorým sa mení výroková časť rozhodnutia č. 0083/2023/E, ktorým ÚRSO určil maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb pre SEPS.

Ďalej upozorňujeme aj na začatie novej mimoriadnej regulácie ÚRSO voči subjektom v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva.

November priniesol aj novinky v oblasti agregácie a zverejnenie výzvy Ministerstva hospodárstva SR pre prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy v alokovanej hodnote 44 mil. z plánu obnovy.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac november 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac november 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE Nie Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii Nie Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike Nie Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti Nie Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu Nie Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov Nie Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE Nie Vyhláška ÚRSO č. 92/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny Nie Vyhláška ÚRSO č. 107/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny Nie Vyhláška ÚRSO č. 207/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou Nie Vyhláška ÚRSO č. 208/ 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom Nie Vyhláška ÚRSO č. 230/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavy Nie Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku Nie Vyhláška ÚRSO č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve Nie Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike Nie Vyhláška ÚRSO č. 370 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností Nie Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike Nie Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu Nie Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny Nie Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov Nie Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie Nie Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie Nie Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií Nie Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

O vydanie povolenia Nie Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE Nie Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike Nie Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike Nie Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom Nie Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny Nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike Nie Vyhláška ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike Nie Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla Nie Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov Nie Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu Nie Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike Nie Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Nie Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny Nie Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla Nie Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom Nie Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody Nie

:: Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna cena regulovanej dodávky plynu a elektriny pre koncových odberateľov v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov

Dňa 12.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 463/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia.

Nariadenie vlády pokračuje v už zaužívanej „tradícií“ určenia maximálnych cien plynu pre domácnosti ako i určenia maximálnej ceny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu.

Maximálna cena plynu sa pri regulovanej dodávke pre koncových odberateľov v domácnosti určí podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia. Mesačná platba za odberné miesto je určená vo výške 1,50 EUR na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

Maximálna cena elektriny sa pri regulovanej dodávke elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny (zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania alebo aj koncoví odberatelia elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpené fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou) určí podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Mesačná platba za odberné miesto je určená vo výške 1,50 EUR na mesiac za odberné miesto bez dane z pridanej hodnoty.

Kompenzácie sa dodávateľom budú vyplácať priebežne počas roka z podmienok určených nariadením vlády č. 463/2023 Z. z., pričom povinným subjektom na vyplatenie kompenzácií bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR„).

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

:: Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu

Dňa 13.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 472/2023 Z. z, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu.

Nové nariadenie vlády určuje výšku tarify za prístup do distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny pre rok 2024 vo výške ceny schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom pre rok 2022. Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za prístup je predmetom priebežnej kompenzácie od MH SR. Kompenzácie sú MH SR preplácané pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy do 30 dní od konca kalendárneho mesiaca a pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy do 45 dní od konca kalendárneho mesiaca.

Výška tarify na rok 2024 za systémové služby pre nové subjekty a pre subjekty, ktorých celkový odber elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 je do 100 GWh je 6,2976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Výška tarify na rok 2024 za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny, ktorých celkový odber elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 je nad 100 GWh, je 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Výška tarify pre rok 2024 za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy a v roku 2022 s dobou ročného využitia maxima 6 800 hodín a vyššou a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania 0,025 alebo menšou je 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Tarifa za prevádzkovanie systému za rok 2024 je určená nasledovne:

pre nových koncových odberateľov a koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 do 1 GWh vrátane je vo výške 15,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty;

pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane je vo výške 11,9000 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty;

pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 100 GWh, je vo výške 1,1870 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.

Tarifa za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifa za straty pri prenose elektriny pre rok 2024 je na úrovni zložky ceny za rezervovanú kapacitu z taríf za prístup do prenosovej sústavy a prenosu elektriny pre užívateľov prenosovej sústavy v roku 2022 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom k 1.1.2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

Výška tarify za prístup do distribučnej siete plynu, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2024 je na úrovni tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu v roku 2023 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom pre rok 2023 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

:: Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla

Dňa 13.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 475/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia.

Nové nariadenie vlády určuje i maximálnu cenu pre regulovanú dodávku tepla nasledujúcim subjektom: odberateľom tepla v bytových objektoch, zariadeniam sociálnych služieb, v prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyššie uvedeným subjektom sa určuje maximálna cena vo výške 199 EUR na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ tepla je povinný zachovať fixnú zložku ceny tepla a znížiť variabilnú zložku ceny na úroveň pre dodržanie maximálnej ceny tepla.

Rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou ÚRSO a cenou určenou nariadením vlády sa vysporiada prostredníctvom úhrady od MH SR. MH SR je povinné vysporiadať úhrady dodávateľom do 30.9.2025. Údaje potrebné pre vysporiadanie úhrad je dodávateľ povinný zaslať do 30.6.2025.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Regulovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti má v roku 2024 klesnúť približne o 27 %

Dňa 4.12.2023 ÚRSO na svojom webovom sídle informoval, že v zákonných lehotách vydal 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu zraniteľným odberateľom a zároveň vydal 76 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre dodávateľov elektriny. Cenové konania za dodávku elektriny pre domácnosti na rok 2024 sú v prípade najväčších dodávateľov elektriny prerušené (ZSE, SSE a VSE).

Na základe vydaných cenových rozhodnutí úradom určená regulovaná cena dodávky plynu pre domácnosti v roku 2024 má medziročne klesnúť v priemere o 27 %, a v prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti v priemere o 40 %.

V prípade elektriny, regulovaná cena dodávky elektriny pre domácnosti bude stabilizovaná približne na úrovni roka 2023, keďže väčšina dodávateľov zohľadnila povinnosti im udelené rozhodnutím MH SR o všeobecnom hospodárskom záujme (ďalej len ako „VHZ„).

ÚRSO však prerušilo cenové konania pre troch veľkých dodávateľov elektriny (ZSE, SSE a VSE), keďže podľa ÚRSO požadujú nárast cien elektriny pre domácnosti nad rámec povinností im udelených v rozhodnutí MH SR o VHZ zo dňa 20. októbra 2023. ÚRSO vyzvalo uvedených dodávateľov, aby upravili svoje cenové návrhy v súlade sa rozhodnutím o VHZ.

V prípade zraniteľných odberateľov mimo domácnosti klesne ÚRSO-m určená regulovaná cena za dodávku elektriny v roku 2024 na základe doposiaľ vydaných cenových rozhodnutí medziročne v priemere o 71 %.

ÚRSO zároveň upozorňuje, že dodávateľom elektriny alebo plynu nestanovuje pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť. ÚRSO vyzýva dodávateľov, aby v rámci svojich možností v konkurenčnej súťaži ponúkali svojim odberateľom nižšiu cenu elektriny alebo plynu oproti maximálnej cene určenej ÚRSO-m.

Bližšie informácie o prebiehajúcich cenových konaniach nájdete TU.

:: ÚRSO zavádza Indikátor aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu

Dňa 5.12.2023 ÚRSO na svojom webovom sídle informoval o zavedení indikátora aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu s cieľom oboznamovať koncových odberateľov elektriny alebo plynu o aktuálnych úrovniach trhových cien komodít, elektriny a plynu, na mesačnej báze.

Indikátor trhovej ceny môže slúžiť ako pomôcka na lepšie posúdenie primeranosti aktuálnych cenových ponúk dodávateľov energií pre nové alebo prolongované zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za neregulované ceny, predovšetkým v segmente neregulovaných malých a stredných firemných odberateľov ako aj u nepodnikateľských subjektov.

Indikátor aktuálnej trhovej ceny tak môže podľa ÚRSO slúžiť ako referencia možnej očakávanej cenovej hladiny v prípade odberateľa, ktorý práve zvažuje zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu alebo zmenu súčasných zmluvných podmienok za neregulovanú dodávku elektriny alebo plynu. Odberatelia, ktorí sú verejní obstarávatelia si môžu od tohoto indikátora napr. odvodiť približnú očakávanú cenu komodity obstarávanej služby dodávky elektriny a plynu pri príprave súťažných podkladov.

Dokument ÚRSO indikátor aktuálnej trhovej ceny komodít – elektriny a plynu nájdete TU.

Bližšie informácie o indikátore aktuálnej trhovej ceny elektriny a plynu nájdete TU.

:: ÚRSO rozhodlo o uplatnení mimoriadnej regulácie voči najväčším dodávateľom na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom

Dňa 24.11.2023 ÚRSO na svojom webovom sídle informovalo, že z vlastného podnetu rozhodlo o uplatnení mimoriadnej regulácie voči najväčším dodávateľom na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom.

Následky mimoriadnej regulácie uplatnené na najväčších dodávateľov elektriny a plynu sa prejavia tak, že budú podľa slov ÚRSO povinní zverejňovať a aktualizovať svoje cenníky a pravidelne reportovať na ÚRSO dosiahnuté príjmy a náklady z neregulovanej dodávky elektriny a plynu. ÚRSO chce týmto opatrením podporiť transparentnosť a aktualizáciu cenníkov najmä pre malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 641,4 MWh.

ÚRSO sa rozhodlo pre mimoriadnu reguláciu, nakoľko podľa ÚRSO súčasná situácia v Slovenskej republike na neregulovanom trhu dodávky elektriny a plynu, vykazuje známky nedostatočného informovania odberateľov o zmluvných cenách za dodávku elektriny a plynu zo strany niektorých dodávateľov energií. Odberatelia tak podľa ÚRSO majú nedostatok informácií o ponuke dodávateľov a tým majú limitované možnosti vybrať si medzi produktmi a službami dodávky elektriny a plynu.

V praxi tak chce ÚRSO mimoriadnou reguláciou dosiahnuť nielen väčšiu transparentnosť na trhu s energiami, ale aj dostatočné premietnutie klesajúcich trhových cien energií do cien a cenníkov za dodávku elektriny a plynu pre neregulovaných odberateľov.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

:: ÚRSO vydal usmernenie pre dodávateľov elektriny vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny pre domácnosti

ÚRSO na svojom webovom sídle dňa 12.12.2023 informoval o vydaní usmernenia pre dodávateľov elektriny vykonávajúcich činnosť dodávky elektriny pre domácnosti v súvislosti s rozhodnutím MH SR č. 268935/2023-1060-570853 a prebiehajúcimi cenovými konaniami resp. ukončenými cenovými konaniami.

V tejto súvislosti ÚRSO uvádza, že dňa 6.12.2023 vydalo MH SR rozhodnutie č. 268935/2023-1060-570853 (ďalej len „rozhodnutie MH SR“), ktorým bolo zmenené znenie bodu 3. písm. a) rozhodnutia MH SR č. 227647/2023-1060-487139 z 20.10.2023, ktorým MH SR uložilo povinnosti účastníkom trhu vo všeobecnom hospodárskom záujme z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti.

Ustanovenie odseku 3. písm. a) bodu i) a ii) rozhodnutia MH SR pojednáva o určení maximálnej výšky variabilných sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti pre rok 2024 a nákladov na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac NDOt, ktoré možno zahrnúť do sadzieb za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti pre rok 2024.

V zmysle rozhodnutia MH SR je oprávnený dodávateľ v konaní o cenovej regulácii ceny za dodávku elektriny pre odberateľov v domácnosti povinný predložiť ÚRSO návrh ceny tak, aby reflektoval požiadavky rozhodnutia MH SR; pričom v prípade už prebiehajúcich konaní je povinný predložiť ÚRSO návrh na doplnenie návrhu ceny z vlastného podnetu a v prípade už ukončených konaní má v tejto súvislosti predložiť návrh na zmenu pôvodného cenového rozhodnutia.

ÚRSO k tomuto uvádza, že pri väčšine cenových konaní vo veci návrhu ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom na rok 2024 už boli vydané cenové rozhodnutia do 30.11.2023, pričom tieto cenové rozhodnutia nadobúdajú právoplatnosť po márnom uplynutí lehoty na odvolanie (40 dní po ich oznámení), alebo vzdaním sa práva podať odvolanie proti cenovému rozhodnutiu. Vzhľadom na uvedené ÚRSO upozorňuje, že v prípade ukončených konaní, t. j. môže dotknutý dodávateľ podať návrh na zmenu toho istého cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konaní.

V tejto súvislosti ÚRSO ďalej upozorňuje s prihliadnutím na ustanovenie §17 ods. 7 zákona o regulácii a zostávajúci čas do konca roku 2023, že zo strany dodávateľa elektriny je potrebné využiť možnosť v zmysle § 53 ods. 1 Správneho poriadku a tou je vzdanie sa práva podať odvolanie proti cenovému rozhodnutiu ÚRSO písomne alebo ústne do zápisnice.

Usmernenie ÚRSO a bližšie informácie týkajúce sa vydaného usmernenia nájdete TU.

:: ÚRSO oznámil začatie (ďalšej) mimoriadnej regulácie voči subjektom v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva

ÚRSO na svojom webovom sídle dňa 15.12.2023 informoval o začatí mimoriadnej regulácie čo odôvodnil nepriaznivým vývojom na trhu s dodávkou elektriny a plynu v Slovenskej republike.

Konanie o mimoriadnej regulácie začalo ku dňu 15.12.2023, a to voči subjektom v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva v SR.

Zámerom ÚRSO je zabezpečiť primerané konkurencieschopné ceny elektriny a plynu pre občanov SR a stabilizovať situáciu s bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu v SR.

Oznámenie ÚRSO o začatí novej mimoriadnej regulácii nájdete TU.

:: ÚRSO upozorňuje účastníkov trhu, že pripravuje rozsiahle zmeny vyhlášok v oblasti cenovej regulácie elektroenergetiky a plynárenstva

ÚRSO na svojom webovom sídle dňa 19.12.2023 informoval o plánovaných rozsiahlych zmenách vyhlášok v oblasti cenovej regulácie elektroenergetiky a plynárenstva.

ÚRSO konkrétne pracuje na príprave návrhu vyhlášok, ktorými sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a v plynárenstve.

Podľa ÚRSO sa majú zmeny dotýkať cenovej regulácie v oblasti výroby elektriny, prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, oblasti pripojenia do siete, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, kedy sa má ustanoviť (zmeniť) nasledovné:

rozsah cenovej regulácie,

spôsob vykonávania cenovej regulácie,

postup a podmienky uplatňovania cien,

rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,

rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,

spôsob určenia výšky primeraného zisku,

podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

Podľa ÚRSO sa majú zmeny v elektroenergetike dotknúť aj úpravy nákladov, vrátane ceny elektriny vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny elektriny na krytie strát elektriny pri prenose elektriny a pri distribúcii elektriny a tiež úpravu výpočtu cien za pripojenie a prístup do sústav.

V plynárenstve majú zmeny zase obsahovať úpravu nákladov, vrátane ceny plynu vstupujúcej do výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov, ako aj do výpočtu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti, ako aj úpravu výpočtu cien za prístup do siete.

Napokon sa podľa ÚRSO majú zmeny dotknúť aj cenovej regulácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v a cenovej regulácie dodávky plynu pre okruh zraniteľných odberateľov plynu.

ÚRSO predpokladá účinnosť oboch nových vyhlášok od 1.7.2024.

Oznámenie ÚRSO o začatí novej mimoriadnej regulácii nájdete TU.

:: SSD informuje o ukončení verejnej konzultácie k plánu rozvoja

Dňa 23.11.2023 SSD na svojom webovom sídle informovalo, že verejná konzultácia k plánu rozvoja distribučnej sústavy bola ukončená.

SSD poďakovalo všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre a oznámilo, že v najbližších dňoch bude zverejnený záznam z verejnej konzultácie.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

:: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. úspešne obstarala podporné služby na rok 2024

Dňa 22.11.2023 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS„) na svojom webovom sídle informovala o úspešnom obstaraní podporných služieb (ďalej len „PpS„) na rok 2024 s úsporou 15 mil. eur.

PpS slúži na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Bez tejto rovnováhy môže dôjsť k výpadkom dodávky elektriny a obmedzeniu prevádzky výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k veľkej systémovej poruche (black out).

SEPS tak obstaralo podporné služby pre zabezpečenie výkonovej rovnováhy. Výnimkou z obstarania sú PpS typu Sekundárna regulácia napätia a Štart z tmy, ktoré sú, vzhľadom na svoj charakter, obstarávané priamou zmluvou v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Proces predkladania ponúk bol organizovaný elektronicky prostredníctvom obchodného systému SEPS – Damas Energy a prebehol v troch kolách.

SEPS odvádza odhadovanú už uvedenú úsporu z cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0089/2023/E, ktorým ÚRSO stanovilo maximálne ceny za poskytovanie jednotlivých druhov PpS a priemerné rozsahy jednotlivých služieb. Cenová úspora vo výške 15 mil. eur je vypočítaná ako úspora z maximálnych cien a priemerných rozsahov pre jednotlivé služby, ktoré sú stanovené v rozhodnutí ÚRSO.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

:: Zverejnená nová výzva MH SR pre prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy v alokovanej hodnote 44 miliónov z plánu obnovy

MH SR dňa 19.12.2023 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy.

Cieľom a účelom výzvy má byť zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE prostredníctvom podpory modernizácie prečerpávacích vodných elektrární a výstavby nových zariadení na uskladnenie elektriny – stacionárne batériové systémy, ktoré slúžia na zvýšenie dostupného objemu služieb výkonovej rovnováhy podľa aktuálnej potreby elektrizačnej sústavy spôsobené stochastickým charakterom výroby elektriny z OZE, a to aj pomocou uskladnenia prebytkov elektriny vyrobenej z OZE.

V rámci výzvy je celkovo alokovaná suma vo výške 44 mil. eur a z toho je:

8 mil. eur určených na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny – stacionárny batériový systém s inštalovaným výkonom do 1 MW a

36 mil. eur je určených na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny – stacionárny batériový systém s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW a na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 1 MW (z toho maximálne 12 mil. eur je určených na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární).

Termín uzatvorenia výzvy je 28.3.2024.

Bližšie informácie o zverenej výzve nájdete TU.

:: SEPS informuje o výberovom konaní na obstaranie podporných služieb

Dňa 8.12.2023 SEPS na svojom webovom sídle informovalo o výberovom konaní na obstaranie podporných služieb na obdobie 1.1. – 31.1.2024. V informačnom systéme Damas Energy tak bude dňa 11.12.2023 (pondelok) zverejnené výberové konanie na obstaranie podporných služieb na obdobie 1.1.2024 – 31.1.2024.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

