Monitoring energetickej legislatívy / máj 2023

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac máj 2023.

V prvom rade upozorňujeme na prijatie nových Pravidiel trhu s elektrinou a nových Pravidiel trhu s plynom, ktorým sa v krátkosti venujeme aj v rámci tohto monitoringu, napriek tomu, že boli v Zbierke zákonov SR publikované až v mesiaci jún 2023.

Do pozornosti dávame tiež viaceré prebiehajúce legislatívne procesy, týkajúce sa sledovaných právnych predpisov, a to najmä návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností, ako aj návrhu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike a ďalšie.

Pripomíname tiež spustenie registrácie na 13. ročník SAPI Energy Conference 2023, v rámci ktorej vystúpi za advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. aj advokát a partner Pavol Poláček.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac máj 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac máj 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve (nahradená Vyhláškou č. 450/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu) nie Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti

o vydanie povolenia nie Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (bude nahradená vyhláškou ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike) nie Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla ( nahradená vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla) nie Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci. V mesiaci máj 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Boli prijaté nové Pravidlá trhu s plynom

Dňa 14. 6. 2023 bola v Zbierke Zákonov SR zverejnená nová vyhláška ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“).

Prijaté Pravidlá trhu s plynom nahrádzajú súčasnú vyhlášku ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“).

Ako sme už informovali, ÚRSO pri novej úprave Pravidiel trhu pristúpil k ich rozdeleniu do dvoch samostatných predpisov, a to zvlášť pre trh s elektrinou a zvlášť pre trh s plynom.

Okrem základnej právnej úpravy prijaté Pravidlá trhu s plynom obsahujú aj úpravu základných náležitostí prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka pre uskladňovanie plynu, ako aj ustanovia rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.

Dôvodová správa k Pravidlám trhu s plynom je dostupná na tomto odkaze .

Prijaté pravidlá trhu s plynom účinné od 1. 7. 2023 sú dostupné TU.

:: ÚRSO prijalo aj nové Pravidlá trhu s elektrinou

Dňa 14. 6. 2023 bola v Zbierke Zákonov SR zverejnená aj ďalšia nová vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

Tak ako v prípade Pravidiel trhu s plynom, aj prijaté Pravidlá trhu s elektrinou obsahujú okrem základnej právnej úpravy trhu s elektrinou aj úpravu základných náležitostí prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Nové Pravidlá trhu s elektrinou sú účinné od 1. 7. 2023.

Dôvodová správa k prijatým Pravidlám trhu s elektrinou je dostupná na tomto odkaze. Samotné Pravidlá trhu s elektrinou sú dostupné TU.

Pre doplnenie uvádzame, že v tomto monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci, t.j. máji 2023. Nakoľko Pravidlá trhu s plynom a Pravidlá trhu s elektrinou boli publikované až v mesiaci jún 2023, ich bližšie posúdenie bude predmetom monitoringu energetickej legislatívy za mesiac jún 2023.

:: ÚRSO predložil návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) bol dňa 12. 5. 2023 predložený návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností.

ÚRSO vypracovalo a predložilo predmetný návrh vyhlášky za účelom vykonania splnomocňovacích ustanovení § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) Zákona o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) a § 19 ods. 2 písm. d), i), j), l) a m) a Zákona o podpore OZE (Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom zohľadnilo ciele a priority stanovené regulačnou politikou na 6. regulačné obdobie.

Na základe novej regulačnej politiky, ktorú prijala Regulačná rada dňa 29.3.2022 sa 6. regulačné obdobie začalo 1. 1. 2023 a bude trvať až do 31. 12. 2027.

Predložený návrh vyhlášky zároveň zrušuje a nahrádza vybrané ustanovenia vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cenová vyhláška“).

Návrh Cenovej vyhlášky:

stanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla;

stanovuje postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie;

definuje spôsob výpočtu korekcie na vstupné suroviny ako aj korekcie na náklady súvisiace s nákupom emisných povoleniek;

spresňuje ustanovenia týkajúce sa prolongácie podpory výroby elektriny,

upresňuje reguláciu prevádzkových nákladov a výpočet odchýlky výkupcu elektriny pri výkone regulovanej činnosti, ktorou je výkup elektriny a ustanovuje spôsob výpočtu korekcie nákladov na rok t-2 na výrobu elektriny z domáceho uhlia vyrobenej vo všeobecnom hospodárskom záujme vrátane nákladov na nákup CO2,

zohľadňuje poznatky a skúsenosti získané z vykonávania cenovej regulácie počas predchádzajúceho regulačného

Účinnosť tejto predloženej vyhlášky ÚRSO sa navrhuje od 1. 7. 2023.

Vyhláška sa aktuálne nachádza v procese vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. Aktuálny stav prebiehajúceho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

Navrhované znenie novej vyhlášky ÚRSO je dostupné TU. Dôvodová správa k návrhu vyhlášky je k dispozícii TU.

:: ÚRSO predložil návrh novej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy

Dňa 11. 5. 2023 ÚRSO predložil do pripomienkového konania predbežnú informáciu k návrhu novej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľa sústavy pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy.

Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je stanoviť zákonné podmienky pripojenia a postup prevádzkovateľov sústav pri pripojení elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení do sústavy, pretože táto problematika v súčasnosti nie je komplexne upravená v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise.

Zo znenia predloženého návrhu vyhlášky vyplýva, že nová vyhláška ÚRSO by mala, okrem iného, ustanoviť:

základné zmluvné a technické podmienky pripojenia zariadení žiadateľa;

žiadosť o pripojenie a jej posudzovanie zo strany prevádzkovateľa sústavy, jej náležitosti pre jednotlivé zariadenia;

vymedzenie situácií, kedy nie je nutné novú žiadosť o pripojenie podávať a záujemca bude s prevádzkovateľom sústavy zjednávať priamo zmluvu o pripojení alebo zmenu obsahu zmluvy o pripojení;

postup, kedy nie je možné zariadenia podľa žiadosti pripojiť;

postup pri uzatváraní zmluvy;

zaistenie a rezervácia požadovanej kapacity, podmienky zániku rezervovanej kapacity;

podmienky pripojenia zariadení nad rámec štandardného pripojenia, krátkodobé pripojenie;

podmienky zjednodušeného pripojenia malého zdroja (mikrozdroja) k distribučnej sústave a ďalšie.

Podľa zverejnených informácií sa predpokladá začatie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky od 1. 7. 2023. Do prípravy tohto právneho predpisu sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov alebo návrhov.

V rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu aktuálne prebieha ukončovanie predprípravnej fázy. Celý legislatívny proces je možné sledovať priebežne na tomto odkaze.

Predbežná informácia k pripravovanému právnemu predpisu je dostupná na tomto odkaze.

:: ÚRSO je v procese prijatia novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike

Ako sme informovali v predošlých monitoringoch, ešte dňa 30. 9. 2022 predložil ÚRSO do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá má nahradiť doterajšiu Cenovú vyhlášku, podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v predchádzajúcom 5. regulačnom období.

Pripravovaná vyhláška ustanoví novú cenovú reguláciu v elektroenergetike, ktorá bude zohľadňovať ciele a priority stanovené regulačnou politikou a na 6. regulačné obdobie, t. j. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027.

Pripravovaný návrh vyhlášky upraví rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Napriek tomu, že predmetná vyhláška mala byť prijatá ešte na konci roka 2022, návrh vyhlášky sa stále nachádza v štádiu rokovania pracovných komisií. Podľa nezverejnených informácií by však predložená vyhláška mala byť účinná od 1. 7. 2023.

Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k predloženému návrhu novej cenovej vyhlášky je dostupná na tomto odkaze a samotné znenie vyhlášky je dostupný TU.

:: NR SR bol predložený opätovne návrh novely Zákona o tepelnej energetike a Zákona o regulácii

Ako sme Vás už informovali, ešte dňa 19. 4. 2023 bol Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) vrátený zákon z 28. 3. 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o tepelnej energetike (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov) a ktorým sa dopĺňa Zákon o regulácii na opätovné prerokovanie NR SR. Znenie tohto schváleného zákona z 28. 3. 2023, ktorý bol vrátený NR SR na opätovné prerokovanie Prezidentkou SR, je dostupné TU.

Predmetný návrh zákona má za cieľ zjednodušiť povoľovací proces pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie (OZE) alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytové domy a iné objekty spotreby tepla.

Zároveň je jeho cieľom ochrániť od odpájania tie účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktoré už dnes využívajú OZE v podiele 65 % a viac (účinné CZT z OZE), účinne zapojiť mestské časti v Bratislave a v Košiciach do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na území mestských častí a zvýšiť verejnú kontrolu pri cenotvorbe dodávateľov tepla, ktorí v mestách a obciach zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva teplom prostredníctvom účasti miest a obcí v cenových konaniach v postavení zúčastnenej osoby.

Predpokladaná účinnosť predloženého zákona bola pôvodne navrhovaná od 1. 5. 2023, ale doposiaľ nedošlo k jeho prijatiu NR SR.

Návrh zákona v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu postúpil do druhého čítania. Stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Navrhované znenie zákona je dostupné TU. Dôvodová správa k návrhu zákona je k dispozícii TU.

:: Plán MH SR je pokračovať v kompenzáciách vysokých cien energií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“) dňa 18. 5. 2023 prostredníctvom svojho webového sídla o tom, že má v pláne pokračovať v kompenzovaní vysokých cien energií pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť prostredníctvom schémy pomoci (tzv. 2.1) aj v II. a III. kvartáli roku 2023.

MH SR avizuje, že podmienky pre poskytnutie pomoci slúžiacej na zmiernenie dopadov a následkov energetickej krízy zostanú rovnaké ako v I. kvartáli roku 2023.

MH SR v súvislosti so schémou pomoci informuje, že oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny vyjadreného v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity vyjadrenú v eur/MWh. Dané zvýšenie ceny sa následne vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity – v prípade elektriny vo výške 199 eur za MWh a v prípade plynu vo výške 99 eur za MWh.

Poskytovaná dotácia sa pritom pohybuje vo výške 80 % oprávnených nákladov. Limit pomoci na subjekt na úrovni hospodárskej jednotky činí 200 000 eur mesačne.

Žiadosti o poskytnutie kompenzácie bude možné podávať elektronicky prostredníctvom formuláru na slovensko.sk.

V rámci zverejnených informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu MH SR tiež zverejnilo informáciu, že momentálne je možné predkladať žiadosti za január, február, marec a apríl 2023, ešte ale nie je možné predkladať žiadostí za máj 2023 a neskoršie mesiace.

Pre úplnosť si dovoľujeme doplniť, že dňa 23.5.2023 došlo k aktualizácii výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (schéma pomoci tzv. 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine), pričom v rámci danej aktualizácie došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. 9. 2023, a tiež k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 30. 11. 2023.

Viac informácií týkajúcich sa kompenzácií zo strany MH SR sa dočítate TU a TU.

:: Bola oficiálne spustená registrácia na 13. ročník SAPI Energy Conference 2023

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) na svojom webovom sídle informuje, že otvorila registráciu na 13. ročník konferencie s názvom SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční dňa 4. a 5. 10. 2023 v Hoteli Senec.

SAPI Energy Conference je významným medzinárodným podujatím, ktoré je plné aktuálnych tém zo sveta udržateľnej energetiky. Účastníkov konferencie týmito témami prevedú nielen domáci, ale aj zahraniční experti z rôznych oblastí.

V rámci konferencie vystúpi za advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. aj advokát a partner Pavol Poláček.

Tohtoročná konferencia bude zameraná predovšetkým na témy súvisiace s novou podobou európskeho trhu s elektrinou, s technologickými inováciami vo fotovoltike a batériách, venovať sa bude tiež využitiu OZE v sektore teplárenstva, spôsobom financovania projektov, či energetickým komunitám.

Počet miest na konferenciu je limitovaný, preto Vám odporúčame registrovať sa čo najskôr na tomto odkaze a dozvedieť sa novinky, ktoré hýbu oblasťou energetiky, a to priamo z prvej ruky.

Bližšie informácie k pripravovanej konferencii SAPI Energy Conference sa dočítate TU.

:: OKTE informuje o novom prevádzkovom poriadku

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) na svojom webovom sídle informuje, že dňa 1. 5. 2023 nadobudla účinnosť zmena prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená ÚRSO.

Zmena prevádzkového poriadku sa dotkla vzorca pre stanovenie ceny odchýlky s ohľadom na existenciu cezhraničného vnútro denného trhu, pričom sa zároveň zvyšuje horná prahová hodnota pre spustenie druhej aukcie.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2023/E-PP o zmene prevádzkového poriadku OKTE je dostupné TU.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. platného od 1. 5. 2023 je dostupné TU.

:: OKTE informuje o zverejnení Národného energetického mixu

Spoločnosť OKTE oznámila, že na svojom webovom sídle zverejnila finálny Národný energetický mix podľa ust. § 37 ods. 6 písm. o) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi.

Zverejnený Národný energetický mix je dostupný TU.

Viac k správe OKTE sa dozviete TU.

:: SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO

Spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. (SEPS) na svojom webovom sídle informuje, že sa pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO. Vďaka pripojeniu k týmto medzinárodný platformám sa Slovensko prepojí s európskymi trhmi s regulačnou elektrinou.

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) predstavuje implementačný projekt európskej platformy, zameraný na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR).

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) predstavuje implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR).

Spoločnosť SEPS uvádza, že toto pripojenie umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ, nakoľko účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ.

Vďaka pripojeniu Slovenska k platformám MARI a PICASSO sa obchodníkom otvorí príležitosť poskytovať regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb.

Otvorenie trhu prinesie nových hráčov, čo umožní spoločnosti SEPS aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu.

Viac k oznamu SEPS sa dočítate TU.

:: ÚRSO informuje o znížení cien tepla pre domácnosti

ÚRSO na svojom webovom sídle informuje, že v dôsledku poklesu trhových cien energií začal z vlastného podnetu viaceré cenové konania v teplárenských podnikoch. Tieto podľa slov ÚRSO vo väčšine prípadom nakupujú plyn za krátkodobé ceny.

ÚRSO vo svojej správe uvádza že toto zníženie regulovanej ceny tepla na základe vydaných cenových rozhodnutí ÚRSO k 31. 5. 2023 sa týka asi 40-tisíc domácností vrátane niekoľkých desiatok priemyselných a nebytových odberateľov tepla.

ÚRSO doposiaľ vydal ku dňu 31.05.2023 rozhodnutia o zmene regulovaných cien tepla pre 10 cenových lokalít v Slovenskej republike. Z týchto cenových rozhodnutí vyplýva, že ÚRSO rozhodol o znížení maximálnej regulovanej ceny tepla priemerne o 44 %. Uvedené z ekonomického hľadiska predstavuje priemernú úsporu pre dotknuté slovenské domácnosti asi o 75 eur za mesiac (bez DPH).

Takýmto znižovaním regulovaných cien tepla dôjde podľa slov ÚRSO aj k zníženiu finančných požiadaviek na štátne energetické kompenzácie, pričom sa tiež zmiernia dopady energetickej krízy pre tie podnikateľské a nepodnikateľské subjekty v danej lokalite, ktoré nemajú prístup k štátnym kompenzáciám za zvýšené náklady na teplo.

Podľa posledných zverejnených informácií ÚRSO aktívne pracuje na skúmaní variabilných nákladov na teplo v rámci ďalších cenových konaní.

Viac sa dočítate TU.

:: ÚRSO preveruje cenníky na trhu dodávky elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov

Dňa 15. 5. 2023 ÚRSO informoval, že požiadal najväčších dodávateľov elektriny a plynu o predloženie podrobných údajov o objemoch, nákladoch a aplikovaných cenníkoch dodávky elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny ich koncových odberateľov.

ÚRSO na základe vyžiadaných údajov získa podrobný prehľad o presnom počte zraniteľných odberateľov, neregulovaných odberateľoch, ich spotrebe, ako aj o príjmoch a nákladoch za dodávku elektriny. Na základe výsledkov následne ÚRSO zváži ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov, ale aj v možnom využití sankčných mechanizmov.

Viac k správe ÚRSO sa dočítate TU.

:: ÚRSO uskutočnil prieskum cien za neregulovanú dodávku elektriny a plynu

ÚRSO informuje, že v dňoch 1. – 10. 5. 2023 ÚRSO uskutočnil prieskum zverejnených cien za dodávku elektriny a plynu, nepodliehajúcu regulácií cien zo strany ÚRSO, teda neregulovanej dodávky pre koncových odberateľov v SR (podnikatelia, verejná správa atď.).

ÚRSO svoj prieskum zameral predovšetkým na segment malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 MWh a plynu od 100 do 300 MWh. Ide o podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácií zo strany ÚRSO.

Aj keď cenové stropy stanovené vládnymi nariadeniami a kompenzačné mechanizmy týmto subjektom poskytli určitú ochranu pred extrémnymi trhovými cenami energií, v dlhšom časovom horizonte budú tieto subjekty podľa slov ÚRSO aj naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami.

V rámci vykonaného prieskumu ÚRSO tiež porovnával verejne dostupné ceny a cenníky za neregulovanú dodávku elektriny a plynu v iných európskych krajinách, a to konkrétne v Českej republike, Nemecku a Rakúsku.

ÚRSO v rámci svojho prieskumu zistil, že vývoj trhových cien energií na slovenskom energetickom trhu je vo zverejnených cenníkoch za neregulovanú dodávku elektriny a plynu reflektovaný nedostatočne. V porovnaní s inými cenovými ponukami sú na Slovensku pomerne vysoké cenové hladiny neregulovanej dodávky elektriny a plynu, pričom cenníky za neregulovanú dodávku sú zverejňované a aktualizované rovnako nedostatočne.

Bližšie podrobnosti k prieskumu ÚRSO sú dostupné TU.

Viac k správe ÚRSO sa dočítate TU.

:: SIEA ako sprostredkovateľ európskej podpory zameranej na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko

SIEA ako implementačná agentúra v Programe Slovensko na svojom webovom sídle informuje, že sprostredkuje európsku podporu, ktorá je zameraná na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko.

Na túto európsku podporu je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

Už počas leta plánuje SIEA sprístupniť pomoc zameranú na obnovu verejných budov, na jeseň sprístupniť pomoc pre podniky a súčasne pokračovať v projekte Zelená domácnostiam vo všetkých regiónoch Slovenska.

SIEA rovnako plánuje poskytovať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov pre mikro, malé aj stredné podniky. Pripravovaná pomoc pre podniky by vraj nemala byť obmedzená len na priemyselnú sféru, ale budú ju môcť čerpať podniky zo všetkých sektorov.

Oprávnené by po novom malo byť aj financovanie prieskumných projektov pre geotermálnu energiu, v pláne je aj podpora pre aktívnych spotrebiteľov a energetické komunity.

Novinkou je, že SIEA prvýkrát od spustenia štrukturálnych fondov na Slovensku bude administrovať aj pomoc určenú pre podniky a verejný sektor v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Viac k správe SIEA sa dočítate na tomto odkaze.

:: MŽP hľadá odborných hodnotiteľov pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu v rámci Výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) hľadá odborných hodnotiteľov pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu v rámci Výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu, ktorá bude otvorená do 30. 6. 2023.

Výzva na dekarbonizáciu priemyslu je zverejnená TU.

Cieľom danej výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov pre podniky zapojené do schémy ETS (Európsky systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov) v odvetviach priemyselnej výroby podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2 (Sekcia C).

Úlohou zúčastnených hodnotiteľov bude posudzovať podmienky oprávnenosti projektov, oprávnenosti žiadateľa, oprávnenosti výdavkov, existenciu stimulačného účinku poskytovaných prostriedkov v zmysle schémy štátnej pomoci a dodržanie princípu „výrazne nenarušiť“.

Odborní hodnotitelia sa môžu uchádzať sa o možnosť posudzovať žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu na základe žiadosti cez emailovú adresu mofo@enviro.gov.sk.

Termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je predĺžený do 30. 6. 2023.

Bližšie informácie o požiadavkách na odborných hodnotiteľov sú dostupné TU a TU.

:: Možnosť regiónov a samospráv zvýšiť energetickú nezávislosť ako hlavná téma konferencie Regionálna energetika

V dňoch 11. – 12. 5. 2023 sa v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU uskutočnila konferencia Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva.

Hlavnou diskutovanou témou konferencie bola možnosť regiónov a samospráv zvýšiť energetickú nezávislosť.

SIEA na tejto konferencii predstavila svoj pripravovaný národný projekt, vďaka ktorému vzniknú regionálne centrá udržateľnej energetiky so stabilnými odbornými kapacitami. Ich cieľom bude zmeniť aktuálny živelný rozvoj v tejto oblasti na plánovanú, dlhodobo udržateľnú a nízkouhlíkovú energetiku, ktorá bude systematicky posilňovať energetickú sebestačnosť regiónov, a tým aj ich ekonomickú stabilitu. Centrá by mali začať vznikať v druhej polovici roku 2024 a svojou pôsobnosťou by mali pokryť celé územie Slovenska.

Pripravovaný národný projekt bude financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom opatrenie 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky v rámci priority 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia.

Viac k tejto správne sa dočítate na tomto odkaze.

:: Otvára sa nový ročník Regulačného sandboxu

Dňa 24. 5. 2023 ÚRSO zverejnil informáciu o otvorení možnosti priebežného prihlasovania nových inovačných projektov Regulačného sandboxu.

Regulačný sandbox ako nástoj ÚRSO má za cieľ podporiť inovácie, ktoré vedú alebo ktoré majú potenciál viesť k zníženiu nákladov a konečnej ceny ÚRSOm regulovaných komodít a služieb, ktoré zefektívňujú investície a prevádzku regulovaných subjektov a v konečnom dôsledku prinášajú nové produkty a služby pre spotrebiteľov v sieťových odvetviach.

Hlavným cieľom Regulačného sandboxu je podpora inovácií v sieťových odvetviach v SR (elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodohospodárstvo) s cieľom priniesť prínosy z nových riešení pre odberateľov.

Prihlásenie do tohto projektu je otvorené pre kohokoľvek, kto je aktívny na trhu v sieťových odvetviach (akademické inštitúcie a orgány verejnej správy, regulované subjekty, iné podniky, vrátane malých a stredných firiem s inovatívnym produktom či službou, energetické spoločenstvá a tiež ďalší účastníci trhu).

Formulár pre prihlásenie je dostupný TU. Tento je spolu s prílohami potrebné zaslať ÚRSO prostredníctvom mailu na adresu sandbox@urso.gov.sk.

Možnosť prihlasovania sa do Regulačného sandboxu je otvorená počas celého roka. ÚRSO bude prihlášky vyhodnocovať v závislosti od termínu doručenia v približne trojmesačných intervaloch.

Viac o Regulačnom sandboxe vrátane podmienok participácie v tomto projekte sú dostupné TU.

:: ZSD spustila výstavbu novej elektrickej stanice Mierovo

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) informuje, že investuje do výstavby novej elektrickej stanice Mierovo vrátane s tým súvisiacich elektrických vedení. Táto investícia vyjde spoločnosť ZSD na vyše 20 mil. eur. Výstavba projektu by mala byť čiastočne krytá zo zdrojov EÚ, a to s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %.

Výstavba novej elektrickej stanice umožní rozšírenie kapacity pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj flexibilnejšie pripájanie nových odberateľov.

Elektrická stanica Mierovo je budovaná v rámci PCI projektu Danube Ingrid, ktorý je výsledkom spolupráce spoločnosti Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Ukončenie výstavby novej elektrickej stanice Mierovo je naplánované na koniec roka 2024.

Viac k výstavbe elektrickej stanice spoločnosťou ZSD sa dočítate TU.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov

v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej

republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú

právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.