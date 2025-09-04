Ondris je nový predseda predstavenstva SPP, Húska sa stal generálnym riaditeľom

Nový predsedom predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) sa stal Juraj Ondris. Doteraz pôsobil v SPP ako člen predstavenstva. Novým generálnym riaditeľom sa stal Martin Húska. Novými členmi predstavenstva spoločnosti SPP sa stali Peter Bagin a Vladimír Švigár. Podpredsedom predstavenstva je Martin Rybár.
Vojtech Ferencz končí ako šéf SPP, najväčší slovenský plynárenský podnik chystá zmeny na najvyšších miestach
Juraj Ondris pôsobil v rokoch 1998 až 2012 v SPP. Postupne na pozíciách referenta, vedúceho oddelenia, riaditeľa sekcie plánovania a riadenia rizík a člena predstavenstva. V období od roku 2010 do roku 2013 bol členom predstavenstva SPP CZ, a.s. a zároveň v tejto spoločnosti počas rokov 2012 až 2014 zastával pozíciu výkonného riaditeľa.
V rokoch 2015 až 2016 bol poradcom na Ministerstve školstva vedy a výskumu SR a neskôr do roku 2019 poradcom ministra pre energetiku Ministerstva hospodárstva SR. V období od roku 2018 do roku 2022 pôsobil v SPP CZ, a.s. ako podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a poradca predstavenstva. Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a MBA programu CUBA.