Hľadáte novú prácu? V energetike by mali onedlho vzniknúť tisícky nových pracovných miest

V slovenskej energetike sa pripravujú na vznik nových zelených pracovných miest. Môže za to plánovaný rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Ako uviedla SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky, rozvoj OZE môže vytvoriť desaťtisíce nových pracovných miest. Slovensko tak bude musieť prispôsobiť vzdelávací systém novým nárokom z trhu.

Štúdia o zelených pracovných miestach na Slovensku

SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky pripravila v spolupráci s nemeckou konzultačnou spoločnosťou eclareon prvú komplexnú štúdiu o zelených pracovných miestach na Slovensku. Štúdia rozvoja pracovných miest v sektore OZE sa zaoberá dynamikou trhu práce a pracovnými príležitosťami v sektore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), so zameraním sa na technológie ako fotovoltika, veterná energia a tepelné čerpadlá.

„Štúdia využíva viacúrovňový metodologický model, ktorý zahŕňa Employment Factor Model (EFM) na meranie počtu pracovných miest vytvorených na každú megawatthodinovú kapacitu a Input-Output Model (IOM) na zachytenie širšieho ekonomického vplyvu OZE na slovenskú ekonomiku. V rámci zberu dát bola využitá online dotazníková metóda a pološtrúkturované expertné rozhovory, ktoré priniesli kvantitatívne a kvalitatívne informácie o dynamike pracovného trhu a výzvach pri nábore kvalifikovaných pracovníkov v sektore OZE,“ približuje spoluautor štúdie Boris Valach zo SAPI.

Tri základné scenáre rozvoja OZE

Pri prognózach pracovala štúdia s tromi základnými scenármi rozvoja OZE do roku 2030, vychádzajúc z tohtoročnej správy o rozvoji obnoviteľných zdrojov na Slovensku.

Scenár NECP je založený na cieľoch z návrhu aktualizácie Národného energetického a klimatického plánu Slovenska (NECP) a predpokladá, že podpora OZE prinesie stabilný nárast pracovných príležitostí do roku 2030. Na základe rozvoja v sektoroch fotovoltiky, veternej energie a tepelných čerpadiel sa odhaduje, že by mohlo vzniknúť spolu takmer 50-tisíc pracovných miest, z toho takmer 26-tisíc vyvolaných efektami v oblasti priamej zamestnanosti.

Scenár Business-as-usual sleduje historické trendy bez zmien politík a opatrení do roku 2030, to jest bez rozvoja v oblasti veternej energetiky. Táto prognóza by viedla k tvorbe približne 53-tisíc pracovných miest, pričom by výrazne dominovali efekty vyvolané investíciami v oblasti tepelných čerpadiel, ktoré by sa postarali až o 82 % nových pracovných príležitostí. Celkovo by rozvoj v oblasti tepelných čerpadiel prispel k priamej zamestnanosti na úrovni tvorby približne 22 500 pracovných miest.

Masívny rast OZE do roku 2030

Scenár Net-zero predpokladá masívny rast OZE do roku 2030, s cieľom dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2050. Projekcia hovorí o celkovom efekte na zamestnanosť na úrovni viac ako 77-tisíc pracovných miest, vyvolaných novými investíciami v oblasti fotovoltiky a veternej energetiky do roku 2030. V prípade započítania vplyvu tepelných čerpadiel na úrovni scenára Business-as-usual, štúdia odhaduje celkový dopad rozvoja uvádzaných troch sektorov na zamestnanosť na úrovni až 121-tisíc pracovných miest.

„Štúdia poukazuje na nesúlad medzi súčasnými kvalifikačnými zručnosťami na trhu nárokmi sektora OZE. Bude potrebná špecializácia učebných osnov, spolupráca s priemyselnými partnermi a väčší dôraz na praktickú výučbu. Bez koordinovaných krokov by sa mohol objaviť výrazný nedostatok pracovných síl, čo by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov v oblasti zelenej energetiky,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.