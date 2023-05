Firmy môžu znova prihlásiť svoje inovačné projekty do Regulačného sandboxu, otvára sa nový ročník

Spoločnosti, ktoré majú pripravené nové inovačné energetické projekty, sa môžu znova prihlásiť do Regulačného sandboxu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po nultom ročníku Regulačného sandboxu otvára nový ročník projektu a ponúka možnosť priebežne sa prihlasovať pre všetkých záujemcov.

Prihlásiť sa môže ktokoľvek

Cieľom Regulačného sandboxu je podpora inovácií v sieťových odvetviach na Slovensku, a to v oblastiach ako elektroenergetika, plynárenstvo, teplárenstvo, vodohospodárstvo, s cieľom priniesť prínosy z nových riešení pre odberateľov.

Ako informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz, do Regulačného sandboxu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto je aktívny na trhu v sieťových odvetviach. Napríklad akademické inštitúcie a orgány verejnej správy, regulované subjekty, iné podniky, vrátane malých a stredných firiem s inovatívnym produktom či službou, energetické spoločenstvá a tiež ďalší účastníci trhu.

Prihlášky budú vyhodnocované priebežne

Od tohto ročníka je možné sa prihlasovať do Regulačného sandboxu priebežne počas celého roka, pričom úrad bude prihlášky vyhodnocovať v závislosti od termínu doručenia v približne trojmesačných intervaloch. Prihlášky prijaté do konca júla tohto roku úrad vyhodnotí v predpokladanom termíne do 30. októbra 2023.

„Prihlášky prijaté v auguste tohto roku a ďalších mesiacoch budú vyhodnocované priebežne, pričom úrad žiadateľa upovedomí o očakávanom termíne vyhodnotenia návrhu projektu prihláseného do Regulačného sandboxu,“ konštatoval Igaz.