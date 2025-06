EÚ môže zaviesť ďalší cenový strop na ruskú ropu aj bez podpory USA, tvrdí Kallasová

Európska únia môže zaviesť ďalší cenový strop na ruskú ropu aj bez podpory Spojených štátov. Povedala to v stredu v Bruseli šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

„Keď sa zamyslíte nad tým, kadiaľ ropa prúdi, väčšinou ide cez Európu, cez Baltské more a Čierne more. Takže aj keby sa do toho Američania nezapojili, stále to vieme urobiť a dosiahnuť účinok,“ uviedla Kallasová.

Sedemnásty balík sankcií EÚ voči Rusku nadobudol účinnosť 20. mája, pričom blok už pripravuje ďalší. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, že v rámci 18. kola sankcií Únia zavedie ďalšie obmedzenia v oblasti energetiky, bankovníctva, obchodu s ropou a v ďalších sektoroch.

„Spravodajské informácie naznačujú, že nové sankcie citeľnejšie zasiahnu ruské dodávateľské reťazce, ktoré financujú túto vojnu,“ konštatovala Kallasová. Dodala, že skupina G7 sa predtým dohodla na cenovom strope na ruskú ropu, ktorý je o päť percent nižší ako trhová cena.