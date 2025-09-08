Elektrina sa znova dostala nad magickú hranicu, ceny plynu sa príliš nemenili

Trhové ceny elektriny vzrástli, ceny zemného plynu sa príliš nemenili. Elektrine sa podarilo znova prekonať magickú 100-eurovú úroveň. Plyn sa stále drží tesne nad hranicou 30 eur za megawatthodinu.
Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 102 eur za megawatthodinu. Začiatkom uplynulého týždňa bola jej cena na úrovni 99 eur za megawatthodinu.
Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 32 eur za megawatthodinu. V pondelok pred týždňom bola cena plynu na tej istej burze taktiež vo výške 32 eur za megawatthodinu. Pred zhruba siedmimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.
Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.