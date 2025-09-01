Energetické trhy priniesli pozitívnu správu, elektrina padla pod stovku a plyn sa blíži k hranici 30 eur

Trhové ceny elektriny a zemného plynu na konci letných prázdnin klesli. Elektrine sa podarilo spadnúť pod magickú 100-eurovú úroveň. Plyn sa drží tesne nad hranicou 30 eur za megawatthodinu.
Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 99 eur za megawatthodinu. Začiatkom uplynulého týždňa bola jej cena na úrovni 101 eur za megawatthodinu.
Cena elektriny opäť pokorila magickú hranicu, zdražel aj zemný plyn
Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál v piatok plyn s dodávkou na budúci rok 32 eur za megawatthodinu. V pondelok pred týždňom bola cena plynu na tej istej burze vo výške 34 eur za megawatthodinu. Pred zhruba siedmimi mesiacmi bola dokonca cena plynu na úrovni 58 eur za megawatthodinu.
Ceny plynu sa znížili, elektrine sa stále nedarí preraziť magickú hranicu
Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.