Dopravu v Červenom mori obmedzili pre útoky jemenských povstalcov, môže to ovplyvniť ceny ropy

Útoky na komerčné lode v Červenom mori zvyšujú riziko zvýšenia cien ropy a ďalšieho tovaru, varujú analytici. Niekoľko firiem už pre útoky jemenských povstalcov húsíov pozastavilo prepravu cez túto kľúčovú trasu.

Narušenie prepravy viedlo k spusteniu medzinárodnej operácie zo strany USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nórska, Španielska a Bahrajnu a ďalších na ochranu lodí v Červenom mori. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Dôležitá prepravná trasa

Červené more je jednou z najdôležitejších svetových trás pre prepravu ropy a skvapalneného zemného plynu aj iných tovar. Je ohraničená prielivom Báb el-Mandeb na juhu neďaleko pobrežia Jemenu a Suezským prieplavom na severe.

Húsíovia vyhlásili podporu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom, a útočia na lode, ktoré podľa nich smerujú do Izraela. Avšak niektoré lode, ktoré sa ocitli pod útokmi, nemali väzby na Izrael. Útoky na lode v posledných dňoch zosilneli.

Presmerované lode

Medzi firmami, ktoré pozastavili prepravu, sú dánsky Maersk a britská BP. Maersk oznámil, že niektoré svoje lode presmeruje na trasu okolo juhoafrického Mysu dobrej nádeje, tá je však o zhruba 3 500 námorných míľ, respektíve o zhruba 10 dní dlhšia. Napriek oznámeniu medzinárodnej námornej operácie Maersk uviedol, že nie je jasné, kedy obnoví svoje cesty cez Červené more.

„Veľmi zaujímavé bude, ak tankery budú pokračovať v presmerovaní a BP zjavne včera začala presmerovať niektoré zo svojich lodí aj okolo Mysu dobrej nádeje. Je to oveľa jemnejšie vyvážený trh, ktorý by mohol mať vážne dôsledky pre globálny dodávateľský reťazec,“ vyjadril sa pre BBC Radio 4 šéfredaktor špecializovaných novín Lloyd’s List Richard Meade. Podľa neho pritom presmerovanie trás neovplyvní len ropu, keďže cez Červené more prúdi 12 percent svetového obchodu, čo je tovar v hodnote jedného bilióna dolárov ročne.

Generálny riaditeľ Inštitútu exportu a medzinárodného obchodu Marco Forgiona pre BBC povedal, že presmerovanie zvýši náklady na palivo a poistenie dodávok.

„Potom máte problém, že lode sú na nesprávnom mieste, kontajnery sú na nesprávnom mieste a máte potenciál pre zápchy v prístavoch a ďalšie zdržania,“ dodal.

Situáciu monitorujú

Podľa S&P Global Market Intelligence bolo takmer 15 percent tovaru dovážaného do Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky bolo prepravených z Ázie a Perzského zálivu po mori. To zahŕňa 21,5 percenta rafinovanej ropy a viac ako 13 percent surovej ropy.

Zatiaľ sa ceny ropy menia minimálne. V pondelok ceny narástli o jedno percento, no v utorok sa severomorská ropa Brent obchodovala s minimálnymi zmenami na úrovni okolo 78 dolárov za barel.

Medzinárodná námorná organizácia uviedla, že „dôsledne monitoruje vývoj“ a spolupracuje s námorným priemyslom, aby umožnila námorníkom bezpečný prechod.

„Útoky proti medzinárodnej lodnej doprave v oblasti Červeného mora sú neprijateľné. Lode musia mať možnosť obchodovať na celom svete bez prekážok v súlade s medzinárodným námorným právom,“ vyjadril sa generálny tajomník organizácie Kitack Lim.​