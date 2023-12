Cenový strop na ruskú ropu je zväčša neefektívny, Moskva na kľúčovom exporte naďalej zarába miliardy

Západné úsilie obmedziť ruské príjmy z ropy po tom, čo Moskva začala vojnu na Ukrajine, podľa analytikov v podstate zlyhala, z časti aj pre nedostatočné vynucovanie.

Najvyspelejšie ekonomiky sveta zoskupené v G7 a Európska únia (EÚ) zaviedli vlani v decembri strop na ruskú ropu 60 dolárov za barel v snahe udržať globálne stabilné zásoby ropy a zároveň vyhladovať vojnovú truhlicu Kremľa.

Rozsiahle obchádzanie, medzery a pokračujúce obchodovanie však vedú k tomu, že Moskva naďalej zarába miliardy na tomto kľúčovom exporte a môže to využiť na predĺženie vojny. Vyplýva to z analýzy Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia (CREA), do ktorej mal možnosť nahliadnuť spravodajský portál Politico.

Cena ruskej ropy

Cenový strop nie je bez účinku. Za uplynulý rok stál Kremeľ 34 miliárd dolárov na príjmoch z exportu, čo je ekvivalentné dvom mesiacom tohtoročných príjmov. Je to však oveľa menej, ako sa zamýšľalo.

Tento vplyv bol navyše najintenzívnejšie pociťovaný v prvej polovici roku 2023 a potom začal slabnúť. Ruská ropa sa teraz predáva za viac ako 60 dolárov za barel. „Vplyv cenového stropu bol obmedzený v dôsledku nedostatočného monitorovania a presadzovania,“ vyjadril sa Isaac Levi, ktorý vedie prácu CREA zameranú na Európu a Rusko.

Západné krajiny nedostatočne zakročujú voči medzerám v sankciách a obchodníci často ignorujú cenový strop. Zhruba 48 percent nákladu ruskej ropy bolo podľa výskumníkov prepravovaných na tankeroch vlastnených alebo poistených v krajinách G7 a EÚ, ktoré tvoria veľkú väčšinu svetovej flotily, a mal by na ne teoreticky platiť cenový strop. V praxi sa to dotklo len málo prevádzkovateľov.

Ropné produkty z ruskej ropy

Úsilie Západu tiež podkopala „medzera v rafinovaní“. Krajiny ako India za lacno kupujú obrovské objemy ruskej ropy, spracúvajú ju a potom ju predávajú bez obmedzení ďalej. Európski spotrebitelia tak ani nemusia tušiť, že vlastne používajú ropné produkty z ruskej ropy.

Západné vlády obvinili len málo jednotlivcov za nedodržiavanie pravidiel a vyšetrovania porušení sú tiež zriedkavé. Rusko medzičasom otvorene porušuje zákaz a tieňová flotila starnúcich tankerov sa snaží zakryť skutočný pôvod svojich zásob.

Zmena pravidiel na zákaz týchto praktík a zabezpečenie toho, aby porušovanie sankcií vyvodilo dôsledky, by Kremľu sťažili platiť za zbrane a vojenské platy, ktoré podporujú konflikt na Ukrajine, uvádza CREA. Predstavitelia EÚ aj Kyjeva sa vyjadrili, že ich zistenia neprekvapujú.

„Cenový strop na ropu bol navrhnutý veľmi dobre, ale najslabšou časťou bolo vždy presadzovanie. Keď sa pravidlá pred rokom zaviedli, na ruskom trhu zavládla takmer panika. Nastal výrazný pokles ich tržieb. Snažili sa však nájsť všetky dostupné medzery a nakoniec ich našli,“ povedal ekonomický poradca ukrajinského prezidenta Oleh Ustenko a zároveň vyzval na trestné stíhanie všetkých zapojených do obchádzania obmedzení na ruské energie.

Dvanáste kolo sankcií voči Rusku

Diplomat EÚ, ktorý s Politico komunikoval pod podmienkou anonymity, poznamenal, že zistenia sú sklamanie a mali by podporiť „ďalšie úvahy o tom, čo môžeme urobiť, aby sme uzavreli medzery, zabránili obchádzaniu, pričom by sme mali mať na pamäti, že to nikdy nebude na 100 percent nepriepustné“.

Členské štáty eurobloku v súčasnosti diskutujú o nových spôsoboch ako sprísniť uplatňovanie cenového stropu v 12 kole sankcií voči Rusku, pričom zahŕňajú nové pravidlá pre obchodníkov a prenajímateľov lodí, aby poskytli dáta o ich dodávkach.

Janis Kluge z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti poukázal na to, že efektívnejšie by bolo pohroziť obchodníkom a prepravcom sankciami.

Ďalšou možnosťou by podľa CREA mohlo byť aj zníženie stropu, ako dlho požaduje Kyjev. Napríklad limit 30 dolárov za barel by len za uplynulý rok znížil príjmy Ruska z exportu ropy o 49 percent.

(1 EUR = 1,0817 USD)