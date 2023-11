Čína má pri projekte plynovodu Sila Sibíri 2 silnú vyjednávaciu pozíciu, Putin je vraj pod obrovským tlakom

Výstavba plynovodu Sila Sibíri 2 z Ruska do Číny bude pravdepodobne pomalšia, ako sa očakávalo, keďže Čína sa snaží využiť svoju „vyjednávaciu pozíciu“.

Konštatuje to portál The South China Morning Post, ktorý cituje ruské zdroje a čínskych analytikov. Plynovod pritom dlhodobo propagujú ako príklad rusko-čínskej bilaterálnej spolupráce.

Čína môže žiadať výrazné zľavy

Ak plynovod dokončia, ročne by prepravoval do Číny 50 miliárd metrov kubických zemného plynu, ktorý predtým smeroval do Európy.

Zdroj z Ruska, ktorý je oboznámený s problematikou, však uviedol, že Peking ukazuje svoju „vyjednávaciu pozíciu“. „Peking veľmi dobre chápe svoju vyjednávaciu silu a krajina je v oveľa silnejšej situácii,“ uviedol zdroj.

„Ide o špecifický tlak na prezidentskej úrovni. Ide o nižšie platby. Môžu požadovať výrazné zľavy,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že ruský prezident Vladimir Putin je pod „obrovským tlakom“, aby plynovod vybudoval, inak sa „veľké množstvo plynu“ premrhá a Rusko príde o peniaze.

Rusko platí celý účet

„Pokiaľ ide o výstavbu, Peking sa chce uistiť, že nebude znášať žiadne riziká a nijaké náklady. Rusko je stranou, ktorá platí celý účet,“ dodal zdroj, ktorý pre citlivosť problému nechcel zverejniť svoje meno.

Čína k projektu plynovodu Sila Sibíri 2 zaujala opatrný postoj a vo vládnych dokumentoch alebo štátnych médiách sa spomína len zriedka.

Objavili sa dohady, že zmluvu by mohli uzavrieť počas fóra o čínskom projekte takzvanej novej hodvábnej cesty, ktoré bolo v Pekingu v polovici októbra, ale Putin nakoniec odišiel s prázdnymi rukami, píše portál.