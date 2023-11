Ropný a plynárenský sektor čakajú výrazné kroky. Inak sa svet extrémnym meteorologickým udalostiam nevyhne

Ropný a plynárenský sektor bude potrebovať rýchlu a podstatnú revíziu, aby svet predišiel ešte horším extrémnym meteorologickým udalostiam, ktoré poháňa človekom vytvorená klimatická zmena. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej najnovšej správe uvádza, že súčasné investície do ropného a plynárenského sektora vo výške 800 miliárd dolárov ročne sa budú musieť znížiť na polovicu a emisie skleníkových plynov, ktoré sú výsledkom spaľovania fosílnych palív budú musieť klesnúť o 60 percent, aby svet dostal šancu dosiahnuť svoje klimatické ciele.

Energetický sektor je zodpovedný za viac ako dve tretiny všetkých emisií skleníkových plynov súvisiacich s ľudskou činnosťou, pričom ropa a plyn sú zodpovedné za približne polovicu z nich, uvádza IEA. Ropné a plynárenské spoločnosti sú zodpovedné aj za viac ako 60 percent emisií metánu.

Klimatické prísľuby krajín

Plynárenské a ropné spoločnosti môžu nájsť alternatívne príjmy z čistého energetického hospodárstva, vrátane vodíkových palív a palív založených na vodíku, ako aj technológií zachytávania uhlíka, píše IEA vo svojej správe. Čistý vodík aj zachytávanie uhlíka však nie sú v súčasnosti vo veľkom rozsahu testované.

Správa sa zaoberala klimatickými prísľubmi krajín, ako aj scenárom, podľa ktorého by svet dosiahol čisté nulové emisie do roku 2050. Agentúra zistila, že ak krajiny splnia všetky klimatické záväzky, dopyt po rope a plyne bude do roku 2050 o 45 percent nižší ako súčasná úroveň. Ak by dovtedy svet dosiahol čisté nulové emisie, dopyt by klesol o 75 percent.

Klimatická konferencia COP28

IEA vydala svoju správu pred klimatickou konferenciou COP28, ktorá sa začne na budúci týždeň. Ropné a plynárenské spoločnosti, ako aj ľudia z organizácií s väzbami na fosílne palivá často navštevujú túto konferenciu, čím priťahujú kritiku od environmentalistov a klimatických expertov. Ďalší tvrdia, že sektor potrebuje byť prítomný, aby mohol diskutovať o prechode na čistú energiu.

„Ropný a plynárenský priemysel čelí na COP28 v Dubaji momentu pravdy,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol v tlačovom vyhlásení k zverejneniu správy.

„Producenti ropy a zemného plynu musia urobiť dôkladné rozhodnutia o svojom budúcom mieste v globálnom energetickom sektore,“ skonštatoval.