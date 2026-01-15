Dolný Kubín trápi výpadok elektriny, zasiahol približne 2-tisíc odberných miest

V Dolnom Kubíne zostalo bez elektriny približne 2-tisíc odberných miest. Ako informuje hovorca Stredoslovenskej distribučnejMiroslav Gejdoš, vo štvrtok ráno približne o 5:45 nastalo poškodenie (odpálenie) vodiča na vzdušnom vedení vysokého napätia. Bez elektriny zostali odberné miesta v Malom Bysterci, Záskalí, Beňovej Lehote, ale aj v obciach Veličná, Istebné, Párnica a lyžiarskom stredisku Kubínska Hoľa.
„Pracovníci Stredoslovenskej distribučnej intenzívne pracujú na oprave poruchy a obnove dodávky elektriny. Ak sa nič neskomplikuje, malo by sa im to podariť v priebehu najbližších dvoch-troch hodín,“ dodal hovorca.