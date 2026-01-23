Fico neignoruje trápenie civilistov, Slovensko v januári dodalo Ukrajine dvakrát viac elektriny ako za celý rok 2025 – VIDEO

V rámci humanitárnej pomoci je Slovensko pripravené ľuďom na Ukrajine pomôcť zvládnuť zimu aj inými prostriedkami, doplnil premiér.
Premiér Slovenskej republiky Robert Fico po návrate z Bruselu a Paríža na Slovensko. Piatok, 23. január, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
V januári dodalo Slovensko na Ukrajinu dvakrát viac havarijných dodávok elektriny ako za celý rok 2025. Uviedol to predseda vlády Robert Fico v zverejnenom videu po návrate zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Doplnil, že nemôže z ľudského hľadiska ignorovať trápenie ukrajinských civilistov, ktorí sú vystavení zime a výpadkom elektriny.

Preto je správne, že v tejto oblasti Ukrajine pomáhame,“ skonštatoval premiér. Doplnil, že v rámci humanitárnej pomoci je Slovensko pripravené ľuďom na Ukrajine pomôcť zvládnuť zimu aj inými prostriedkami.

Fico zároveň oznámil, že sa budúci týždeň stretne v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Agenda rozhovoru bude obrovská,“ skonštatoval predseda vlády.

