Cyprus sa dohodol s Chevronom na rozvoji plynového poľa Afrodita, bude to výhodné pre obe strany

Cyperská vláda a americká energetická spoločnosť Chevron dosiahli dohodu o rozvoji plynového poľa Afrodita. To je prvé takéto pole objavené na morskom dne pri Cypre, pričom odhadom obsahuje takmer 120 miliárd metrov kubických zemného plynu. Agentúre AP to povedal nemenovaný cyperský predstaviteľ, podľa ktorého je dohoda „obojstranne výhodná“ pre krajinu aj pre spoločnosť.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa Cyprus so Chevronom dohodli. Dohoda ukončuje zdĺhavé rokovania, ktoré na roky brzdili rozvoj poľa, a otvára cestu pre ťažbu po desiatke rokov od objavenia ložiska.

Chevron chcel posielať zemný plyn plynovodom do Egypta. Cyprus však preferoval spracovanie komodity na plávajúcej produkčnej jednotke, pretože by to bolo pre cyperskú vládu ekonomicky výhodnejšie a poskytlo by to väčšiu flexibilitu v zásobovaní iných trhov.