Česko a Slovensko žiadajú predĺžiť výnimky zo sankcií, ktoré povoľujú predaj produktov vyrobených z ruskej ropy

Česko a Slovensko žiadajú o predĺženie výnimiek zo sankcií Európskej únie, ktoré povoľujú predaj produktov vyrobených z ruskej ropy. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Financial Times, obe krajiny o to požiadali pre obavy zo zdražovania a dopadu na ich priemysel.

Ropovod Družba

Napriek ropnému embargu EÚ majú Slovensko, Česko a Maďarsko povolené naďalej používať ropu z ruského ropovodu Družba, kým nebudú dostupné alternatívne dodávky. V utorok 5. decembra však vypršala platnosť výnimky, ktorá umožňovala Slovensku predávať produkty vyrobené rafináciou ruskej ropy.

Praha a Bratislava sa snažia o rozšírenie tohto nariadenia, ktoré by malo byť zahrnuté do pripravovaného dvanásteho sankčného balíka EÚ voči Rusku. „Ak tieto produkty nevyvezieme do Českej republiky, mohlo by to mať širší dopad na región strednej Európy. Vo viacerých krajinách by to mohlo zvýšiť ceny,“ povedal pre Financial Times slovenský predstaviteľ.

Prechod z ťažkej ropy na ľahšiu

Ten uviedol, že rafinéria Slovnaft, ktorú vlastní maďarská skupina MOL, zatiaľ nedokázala prejsť z ťažkej ruskej ropy na ľahšiu ropu, ktorá sa dováža z iných krajín. Trvalo to dlhšie, než sa predpokladalo, a bude stáť približne 200 miliónov eur.

Česká vláda presadzuje dokončenie modernizácie ropovodu spájajúceho stredomorský prístav Terst so strednou Európou, čím by sa znížila závislosť na dodávkach cez Družbu, no stane sa tak až na budúci rok. Poľsko a pobaltské štáty však údajne trvajú na tom, že výnimku zo sankcií nemožno predĺžiť.

Česko tiež žiada o výnimku zo sankcií na dovoz ruskej ocele, na ktorej je jeho automobilový priemysel naďalej závislý.