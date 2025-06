Čechov zrejme čaká najlacnejšie motoristické leto v histórii. Budú sa z neho tešiť aj slovenskí motoristi?

Čechov zrejme čaká najlacnejšie motoristické leto v histórii. Na základe situácie na ropnom trhu to očakáva hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Pravdepodobnosť historicky najlacnejšieho motoristického leta v českej histórii sa ďalej zvyšuje. Zoskupenie tradičných producentov ropy OPEC+ sa totiž dohodlo na ďalšom zvýšení ťažby ropy. Od júla tak produkcia ropy v rámci daného zoskupenia vzrastie o dodatočných 411-tisíc barelov denne. Nafta tak môže zlacnieť pod 30 korún českých za liter (zhruba 1,2 eur-poz.red.). Benzín by sa mal priblížiť k úrovni 31 korún za liter,“ napísal na sociálnej sieti Kovanda.

Ceny palív by mali ostať stabilné

Podľa slovenského analytika J&T Banky Stanislava Pánisa, ostatný vývoj na ropnom trhu znamená, že ceny palív na slovenských čerpacích staniciach by mali v najbližších dňoch ostať naďalej stabilné s minimálnymi výkyvmi.

„Očakávame, že cena nafty sa bude pohybovať naďalej okolo 1 eura a 40 centov a cena benzínu zotrvá tesne nad 1 eurom a 50 centami,“ dodal Pánis. V porovnaní s priemerom EÚ sú ceny nafty u nás nižšie o takmer 9 centov a ceny benzínu o takmer 11 centov. V medziročnom porovnaní majú naše čerpacie stanice naftu lacnejšiu v priemere o 10 centov a benzín o 12 centov.

Vývoj v okolitých krajinách

Stabilné úrovne cien palív v najbližších dňoch predpokladá Pánis aj v okolitých krajinách. Česká republika ostane susediaca krajina EÚ s najlacnejším benzínom, ktorého ceny by sa mali pohybovať v okolí 1 eura a 35 centov, pričom zhruba okolo podobných úrovní by sa mali ceny benzínu udržať aj v Poľsku. Ceny benzínu v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku by sa mali udržať okolo hladiny 1 euro a 45 centov a rakúske ceny v okolí 1 eura a 50 centov.

Česká republika ostane podľa Pánisa najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by sa mali po prepočte na euro udržať okolo 1 eura a 30 centov. „Jej poľské ceny by mohli ostať s rezervou pod 1 eurom a 40 centami,“ doplnil Pánis.

V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Chorvátsku by sa však mohla udržať mierne pod 1 eurom a 45 centami, pričom okolo tejto méty by sa mohli pohybovať aj v Maďarsku. Ceny nafty v Rakúsku a Slovinsku by v najbližšom čase nemali presiahnuť 1 euro a 50 centov.

Tretie navýšenie ťažby

Kartel OPEC+ v sobotu podľa očakávaní rozhodol o treťom navýšení ťažby, respektíve redukcii ťažobných škrtov, v rade o 411-tisíc barelov dennej ťažby.

„To znamená, že od apríla zvýši ťažbu už o takmer 1,4 milióna barelov denne napriek zhoršujúcim sa prognózam rastu dopytu po komodite. OPEC+ jednoducho cieli na rast svojho klesajúceho trhového podielu spolu s potrestaním nedisciplinovaných členov na čele s Kazachstanom a Irakom, ktorí ťažili nad pridelené kvóty,“ vysvetlil Pánis.

Previs ponuky nad dopytom

Aktuálne vzniká podľa slovenského analytika na trhu s ropou previs ponuky nad dopytom v odhadovanom objeme okolo dvoch miliónov barelov, čo sa pretavuje do rastu zásob a môže čoskoro tlačiť nadol ceny ropy pod 60-dolárovú métu.

„Nad touto métou drží zatiaľ ropu sezónny rast dopytu počas prichádzajúcej letnej motoristickej sezóny, skutočnosť, že väčšina členov OPECu+ aktuálne ťaží na hranici výrobných kapacít (a ďalší rast ťažby bude náročné doručiť) ako aj očakávania, že Spojené štáty by mohli začať od augusta dopĺňať ropu do svojich strategických zásob,“ konštatoval Pánis.