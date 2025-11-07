Bulharsko schválilo prevzatie rafinérie Lukoilu pod štátnu kontrolu

Bulharský parlament v piatok prijal zmeny v zákone, ktorými sa dostane pod štátnu kontrolu veľká rafinéria Lukoilu na východe krajiny. Dôvodom sú americké sankcie voči ruskému ropnému gigantovi. USA minulý mesiac pre vojnu na Ukrajine uvalili sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy Rosnefť a Lukoil.
Lukoil v Bulharsku od roku 1999 vlastní závod Neftochim, ktorý je najväčšou ropnou rafinériu na Balkáne. Lukoil-Neftochim je zároveň najväčšou bulharskou spoločnosťou.
Americké sankcie, ktoré nadobudnú účinnosť 21. novembra, „povedú k zastaveniu prevádzky rafinérie… z dôvodu odmietnutia všetkých protistrán vykonávať platby spoločnostiam patriacim firme Lukoil,“ uvádza sa v návrhu zákona, ktorý predložila bulharská vládnuca koalícia.
Lukoil po uvalení amerických sankcií začína s predajom zahraničných aktív
Podľa zákona môže byť na výkon hlasovacích práv akcionárov vymenovaný osobitný správca. Správca by mohol predať akcie novému vlastníkovi, ak ho vláda schváli. Zákon prešiel parlamentom skrátením konaním, pričom ho schválila väčšina zákonodarcov.
Rafinéria Lukoil-Neftochim zohráva v bulharskej ekonomike významnú úlohu. V roku 2024 dosiahla obrat približne 4,7 miliardy eur. Jej distribučná jednotka má na bulharskom trhu vďaka sieti ropných skladov a čerpacích staníc takmer monopol.