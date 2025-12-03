Brusel rozhodol. Ruský plyn v Európe definitívne skončí!

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa v stredu dohodli na zákaze dovozu všetkého ruského zemného plynu do EÚ najneskôr do jesene 2027. Dohoda predstavuje kompromis medzi členskými štátmi a Parlamentom, ktorý požadoval skoršie zavedenie zákazu.
Podľa vyhlásenia Európskej rady má toto opatrenie ukončiť závislosť EÚ od ruskej energie po tom, čo Rusko zneužilo dodávky plynu ako zbraň, čo výrazne ovplyvnilo európsky energetický trh. Zákaz dlhodobých kontraktov bude platiť od 1. novembra 2027 pre plyn dodávaný potrubím a od 1. januára 2027 pre skvapalnený zemný plyn (LNG).
Pre krátkodobé kontrakty bude zákaz platiť od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 pre plyn dodávaný potrubím. Tento časový harmonogram ešte musí schváliť Európsky parlament a členské štáty.