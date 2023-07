Balkónové fotovoltické elektrárne sú primárne určené pre „ostrovné prevádzky“, môžete aj ľahko prerobiť

Energetické spoločnosti znova upozorňujú na takzvané balkónové fotovoltické elektrárne. Spoločnosť Východoslovenská distribučná v ostatnom období registruje viaceré sťažnosti zákazníkov na to, že si namontovali malé zariadenia na výrobu elektriny zo slnka a namiesto úspor nákladov za elektrinu dosiahli presný opak. V prvom rade by si mali domácnosti všetko dobre spočítať.

„Nepodľahnite lákavým sloganom predajcov, ktorí vás budú chcieť presvedčiť o rýchlej návratnosti peňazí za ich plug&play zariadenia,“ upozorňujú energetici s tým, že len málo balkónov je orientovaných priamo na juh.

Určené pre ostrovné prevádzky

Vo svojej podstate sú balkónové fotovoltické elektrárne primárne určené pre takzvané ostrovné prevádzky. Pre chaty, záhradné domčeky a podobne, kde nie je elektrina. Teda na priamu spotrebu vyrobenej elektriny na konkrétnom odbernom mieste.

„Ak sa predsa len rozhodnete pripojiť sa s plug&play výrobným zariadením do distribučnej sústavy, spočítajte si, či vám to stojí za to. Okrem procesných krokov voči našej spoločnosti a nákladov na odbornú inštaláciu nezabudnite aj na nutnosť dohodnúť sa s obchodníkom s elektrinou na výkupe vašich prebytkov,“ dodali východoslovenskí energetici.

Schválenie a stanovenie technických podmienok

Akémukoľvek pripojeniu výrobného zariadenia do distribučnej sústavy musí predchádzať jeho riadne schválenie a stanovenie technických podmienok pripojenia zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

„To môžete urobiť veľmi jednoducho, podaním žiadosti cez náš portál eVSD. Korektným podaním žiadosti, dodržaním technických pokynov z nášho vyjadrenia, ktoré vám aj so zmluvou zašleme do 10 dní a po splnení ostatných formálnych náležitostí, predídete problémom,“ konštatovali energetici.

Domácnosť dosiahne opačný efekt

Elektromer je už z továrne nastavený tak, aby všetku elektrinu, ktorá ním pretečie, zarátal do spotreby. Teda aj prebytočná elektrina zo zdroja, ktorá sa v domácnosti nespotrebuje, sa zaráta do spotreby.

Ak v distribučnej spoločnosti nevedia o pripojení balkónovej slnečnej elektrárne, tá nie je schopná uvedené ovplyvniť a bude domácnosti prebytočná elektrina započítaná ako spotreba na faktúre.

„Domácnosť teda dosiahne presne opačný efekt, ako očakávala. Práve tým, že sa pripojenie zlegalizuje, do 5 pracovných dní od splnenia technických podmienok prídeme domácnosti vymeniť elektromer na odbernom mieste za taký, ktorý dokáže rozlíšiť a správne započítať vyrobenú a spotrebovanú elektrinu,“ uviedla Východoslovenská distribučná.

Neodborná inštalácia

Domácnosti by si mali dať pozor na neodbornú inštaláciu balkónových slnečných elektrární. Neodborná inštalácia takýchto zdrojov so sebou prináša viaceré riziká.

„Okrem ohrozenia vášho zdravia, rizika poškodenia vašich elektrospotrebičov, ako aj elektrospotrebičov u susedov je nezanedbateľným aj ohrozenie našich pracovníkov zavlečením spätného napätia pri údržbe vonkajších rozvodov elektriny. Nie je vylúčený ani požiar v paneláku pri nesprávnej manipulácii s takýmto zdrojom,“ uzavrela Východoslovenská distribučná.