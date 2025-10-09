Valášek upozorňuje na dieru v rozpočte na obranu, hovorí o čistom podfuku voči spojencom

Rozpočet na obranu bude v skutočnosti pod dve percentá HDP. Upozornil na to poslanec Progresívneho SlovenskaTomáš Valášek s tým, že vláda do navrhovaného rozpočtu zaúčtovala fiktívne príjmy.
Ako vysvetlil, vláda síce uvádza výdavky na úrovni dvoch percent HDP, no v skutočnosti to bude len 1,92 percenta HDP. K dvom percentám sa podľa jeho slov vláda dopracovala zaúčtovaním fiktívnych príjmov a porušuje tak záväzok voči NATO.
„Ficova vláda tak nielenže porušuje nedávny záväzok zo summitu v Haagu, a to navýšiť rozpočet na 3,5 percenta do roku 2035, ale podlieza aj 11 rokov starý cieľ zo summitu vo Walese,“ upozornil poslanec.
Diera v rozpočte
Valášek vysvetlil, že diera v rozpočte na obranu vzniká zahrnutím príjmov vo výške 115 miliónov eur z fondu EÚ na kompenzáciu za zbrane, ktoré SR darovala Ukrajine. Išlo najmä o stíhačky MiG-29.
„Tento fond, takzvaný Európsky mierový nástroj, však dlhodobo blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Únia vďaka jeho vetu celé roky z fondu nemohla vyplatiť nič a niet žiadneho náznaku, že sa to zmení. Ficova vláda to dobre vie a ani sa nepokúsila postoj Orbána zmeniť, za čo sme ju opakovane kritizovali,“ zdôraznil Valášek.
Čistý podfuk voči spojencom
Ak vláda bude tvrdiť, že milióny eur môže nahradiť z iných zdrojov, tak bude podľa Valáška zavádzať. „O rovnakú sumu by totiž museli v rozpočte zvýšiť deficit. Práve preto spomínané financie z EÚ v príjmoch kapitoly obrana v minulých rokoch nefigurovali,“ vysvetlil poslanec.
Vláda tak chce podľa neho zaradením tejto sumy do rozpočtu vytvoriť optickú ilúziu, že rozpočet na obranu dosahuje dve percentá HDP. Podľa Valáška to tak však v skutočnosti nie je, a pravdepodobne ani nebude. „Takýto krok predstavuje čistý podfuk voči spojencom, verejnosti a hlavne našim vojakom a vojačkám,“ uzavrel poslanec.