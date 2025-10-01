Minister obrany Kaliňák sa chystá na Ukrajinu. Presný zámer cesty však neprezradil

Kaliňák tvrdí, že nerád informuje veci dopredu, ale až keď je práca urobená.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
MO SR: Výcvik do Národných obranných síl
Minister obrany SR Robert Kaliňák počas brífingu s novinármi na mediálnom dni pilotného výcviku do Národných obranných síl vo výcvikovom stredisku Turecký vrch. Turecký vrch, 17. júl 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že sa v nedeľu chystá na Ukrajinu. To, prečo tam ide, zatiaľ neprezradil. V nedeľu plánuje položiť veniec pri pamätníku padlých na Dukle.

„Potom budem pokračovať vo vojom pracovnom programe. Keď pracovný program skončí, tak vás o ňom budeme informovať,“ povedal Kaliňák po rokovaní vlády s tým, že nerád informuje veci dopredu, ale až keď je práca urobená.

Vybudovanie protidronovej steny

„V tomto prípade môžem povedať len toľko, že bude spoločné zasadnutie vlád a úzko to spolu súvisí,“ doplnil Kaliňák, ktorý však nepovedal, s kým konkrétne sa na Ukrajine stretne. Minister sa vyjadril aj k stredajšiemu neformálnemu samitu v Kodani. Predpokladá, že hlavnými témami budú konkurencieschopnosť Európy a reakcie na jednotlivé výzvy.

„Určite tam bude otázka situácie na Ukrajine a bezpochyby tam bude diskusia aj o financovaní prípadnej dronovej steny,“ povedal Kaliňák s tým, že niektoré krajiny napriek zvýšeniu rozpočtového krytia z pohľadu percent HDP nie sú schopné vybudovať protidronovú stenu, pretože pomer medzi ich dĺžkou hranice, ich rozpočtom a fyzickými peniazmi neumožňuje postaviť masívny silný systém. Podľa ministra sa tak budú hľadať iné riešenia.

Likvidácia dronov

„Chceme sa k tomu postaviť tak, ako sa Slovensko zvykne, a teda skúsime predstaviť svoj vlastný model, ktorý by mohol byť výrazne lacnejší ako niektoré drahé technológie, čím by mohol byť zaujímavý,“ informoval Kaliňák s tým, že by sústredenie išlo na samotné likvidovanie dronov.

Identifikácia má viacero možností, ako napríklad zvukové, vizuálne, založené na termovíziách, či radarové. Vysvetlil, že ak ide o identifikáciu či zostrel, spôsoby sa líšia v závislosti od vrstiev, v ktorých drony lietajú. Niektoré totiž lietajú nižšie a niektoré aj vo výške päťtisíc metrov. Formy ich likvidácie sú preto rôzne.

Viac k osobe: Robert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: Smer - SSD
Okruhy tém: Európsky samit Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konkurencieschopnosť Minister obrany SR Múr proti dronom Rusko-ukrajinský konflikt
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk