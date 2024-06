V súvislosti so zrušením ÚŠP bolo už podľa Žilinku povedané všetko potrebné

V súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry už podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku bolo povedané všetko potrebné. Uviedol to na štvrtkovom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, kam si ho poslanci predvolali práve pre jeho údajný nedostatok komunikácie na danú tému. Podľa Žilinku však na marcovej tlačovej besede veľmi podrobne informoval o všetkých prijatých opatreniach.

Aspekty rozobrali v potrebnom rozsahu

„Všetky aspekty sme rozobrali v rozsahu, ktorý sme považovali za potrebný, aby verejnosť bola informovaná,“ skonštatoval Žilinka. Rovnako podľa vlastných slov poskytol vyčerpávajúce odpovede na viacerých parlamentných hodinách otázok.

„Ak sa niekomu nepáči, že proces delimitácie, personálny či vecný, či z hľadiska trestných vecí v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry prebehol bez zásadných problémov, ktoré by mali negatívny dosah na práva subjektov trestného konania, no tak sa hlboko ospravedlňujem,“ povedal Žilinka poslancom.

Bola to jeho povinnosť

Generálny prokurátor zároveň pripomenul, že vo veci zrušenia ÚŠP konal na základe schválenej novely Trestného zákona, čo bolo jeho povinnosťou.

„Tvrdím, že v súvislosti so zrušením ÚŠP a s tým súvisiacimi úkonmi vo všetkých oblastiach som tak ja, ako aj moji kolegovia postupoval striktne v súlade so zákonom. Napokon, tak ako vždy aj postupujem,“ vyhlásil Žilinka. Zároveň sa ohradil voči konštatovaniu opozície, že jeho rozhodnutia vzhľadom na zrušenie ÚŠP sú aj v rozpore so slovenskými záväzkami voči Európskej komisii. Tieto tvrdenia, ktoré sú uvedené, vyplývajú buď z neznalosti právnych predpisov, alebo z pohnútky útočiť a nesúhlasiť s čímkoľvek, čo vykoná aktuálne vedenie generálnej prokuratúry. Alebo je tam zlomyseľnosť,“ dodal Žilinka