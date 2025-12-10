V Stredomorí pátrajú po nezvestnej jachte, ktorá vyplávala z Izraela

Cyprus spustil celonárodnú pátraciu a záchrannú operáciu po tom, čo jachta, ktorá vyplávala z Izraela pred viac ako týždňom, zmizla počas búrky pri tomto stredomorskom ostrove.
Spoločné koordinačné centrum záchrany (JRCC) uviedlo, že pátranie bolo spustené v utorok s cieľom nájsť plavidlo, ktoré vyplávalo 2. decembra smerom na grécky ostrov Kréta. Posledná známa poloha jachty bola zaznamenaná 8. decembra neďaleko Cypru, približne 165 kilometrov od pobrežného mesta Pafos, uviedlo JRCC v stanovisku.
EÚ štartuje veľký stredomorský plán. Chce spojiť desiatky miliónov ľudí a zastaviť migráciu
Cyprus spravuje jednu z najväčších pátracích a záchranných oblastí vo východnom Stredomorí a často koordinuje operácie s okolitými štátmi. Úrady uviedli, že v závislosti od poveternostných podmienok a aktualizovaných informácií môžu byť nasadené ďalšie zdroje.
Zmiznutie jachty súvisí s príchodom búrky Byron, ktorá priniesla silné dažde a prudký vietor po celom Cypre. Búrka spôsobila výrazné komplikácie vo východnom Stredomorí, čo sťažuje viditeľnosť a pátracie operácie. JRCC uviedlo, že pátranie bude pokračovať „tak dlho, ako bude potrebné“.