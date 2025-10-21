EÚ štartuje veľký stredomorský plán. Chce spojiť desiatky miliónov ľudí a zastaviť migráciu

Európska únia predstavila obnovenú iniciatívu na posilnenie vzťahov so severoafrickými a ďalšími stredomorskými krajinami, ktorá zahŕňa investície, prehĺbenie kultúrnych väzieb a spoluprácu v oblasti migrácie.
Európska komisia odhalila „Pakt pre Stredomorie“, ktorý stanovuje oblasti ako energetika, čisté technológie a vzdelávanie, v ktorých chce 27-členný blok rozšíriť spoluprácu so svojimi južnými susedmi.
Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Robíme jasnú ponuku našim susedom. Vytvorme spoločný stredomorský priestor s cieľom postupnej integrácie medzi nás.“ Pakt je zameraný na desať krajín vrátane Libanonu, Egypta, Maroka, Sýrie a Alžírska a predpokladá sériu opatrení, ako je vytvorenie „Stredomorskej univerzity“ na zvýšenie výmeny študentov a iniciatívu na podporu start-upov.
Dokument čiastočne nadväzuje a racionalizuje koncept nedávnych dohôd Bruselu s Tuniskom, Líbyou a ďalšími krajinami, ktoré poskytujú pomoc a investície výmenou za spoluprácu v oblasti migrácie. Pakt kladie dôraz na obmedzenie nelegálnych prechodov hraníc a predpokladá spoluprácu v správe hraníc a boji proti pašovaniu migrantov.
Eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová uviedla, že cieľom je „vytvoriť prostredie, aby mladí ľudia mohli zostať, ak chcú, a zároveň vytvoriť legálne cesty pre ich príchod do Európy“.
Brusel dúfa, že 10 cieľových krajín, s ktorými sa konzultovalo počas prípravy, pakt schváli budúci mesiac, aby sa potom premenil na „akčný plán“ stanovujúci konkrétne iniciatívy, ktoré sa majú implementovať.