Pri Sicílii sa stratilo päť migrantov vrátane dieťaťa

Päť migrantov vrátane jedného maloletého je nezvestných po preplávaní z Tuniska na taliansky ostrov Lampedusa, informoval vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Talianska pobrežná stráž zachránila 45 ďalších osôb, medzi ktorými bolo 25 nezaopatrených maloletých, uviedol hovorca UNHCR Filippo Ungaro.
Podľa talianskej pobočky organizácie Save the Children došlo na stredomorskej migračnej trase k ďalšej tragédii, ktorá je jednou z najnebezpečnejších na svete. Migranti, pochádzajúci z Gambie, Sierra Leone, Mali, Senegalu, Guiney a Pobrežia Slonoviny, uviedli, že vyplávali z tuniského prístavu Sfax na sedemmetrovom kovovom člne.
Pápež ukončil blízkovýchodnú misiu a mieri do Afriky. Vyzýva na mier a dialóg po celom svete
Počas týždňa od 24. do 30. novembra dorazilo do južného Talianska 75 migrantov. Za tento rok ich prišlo už 63 086, čo je približne rovnaké tempo ako vlani. Väčšina migrantov pochádza z Bangladéša, uvádza vysoký komisár OSN pre utečencov.