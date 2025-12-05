Pri Sicílii sa stratilo päť migrantov vrátane dieťaťa

Talianska pobrežná stráž zachránila 45 migrantov, vrátane 25 nezaopatrených maloletých.
Migration Greece Libya
Lode, ktoré migranti použili na preplávanie Stredozemného mora, na pláži Tripiti na ostrove Gavdos v Grécku, najjužnejšom bode Európy, v pondelok 7. júla 2025. Foto: ilustračné, SITA/AP
Päť migrantov vrátane jedného maloletého je nezvestných po preplávaní z Tuniska na taliansky ostrov Lampedusa, informoval vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Talianska pobrežná stráž zachránila 45 ďalších osôb, medzi ktorými bolo 25 nezaopatrených maloletých, uviedol hovorca UNHCR Filippo Ungaro.

Podľa talianskej pobočky organizácie Save the Children došlo na stredomorskej migračnej trase k ďalšej tragédii, ktorá je jednou z najnebezpečnejších na svete. Migranti, pochádzajúci z Gambie, Sierra Leone, Mali, Senegalu, Guiney a Pobrežia Slonoviny, uviedli, že vyplávali z tuniského prístavu Sfax na sedemmetrovom kovovom člne.

Počas týždňa od 24. do 30. novembra dorazilo do južného Talianska 75 migrantov. Za tento rok ich prišlo už 63 086, čo je približne rovnaké tempo ako vlani. Väčšina migrantov pochádza z Bangladéša, uvádza vysoký komisár OSN pre utečencov.

