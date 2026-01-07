V Štrasburgu našli náhradu za trénera Roseniora, ktorý odišiel do FC Chelsea. Fanúšikovia sa búria

Štyridsaťdvaročný Gary O’Neil doteraz pracoval ako hlavný kouč iba v Anglicku.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Abdoul Ouattara
Abdoul Ouattara z RC Štrasburg sa teší po góle 0-2 počas futbalového zápasu hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA 2025/26 medzi ŠK Slovan Bratislava – RC Štrasburg. Bratislava, 2. október 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg už našiel náhradu za trénera Liama Roseniora, ktorého mu „uchmatol“ anglický tím FC Chelsea. Jeho nástupcom sa stal 42-ročný Gary O’Neil, niekdajší stredopoliar doteraz naposledy viedol hráčov Wolverhamptonuv v ročníku 2023/2024.

Štrasburg aj Chelsea patria konzorciu BlueCo amerického podnikateľa Todda Boehlyho. Rosenior u Londýnčanov nahradil Taliana Enza Marescu, ktorý dostal „padáka“ vo štvrtok 1. januára.

O’Neil ako hráč pôsobil iba v anglických ligových súťažiach, svoju vlasť reprezentoval v kategórii do 21 rokov. Od leta 2022 pracuje ako tréner a do zahraničia mieri prvýkrát.

„Som nadšený, že môžem nanovo začať a hrdý na to, že som súčasťou tohto fantastického klubu. Máme vzrušujúcu skupinu hráčov a jasné ambiciózne ciele pre sezónu. Budeme tvrdo pracovať so štruktúrou tímu, aby sme dosiahli úspech pre Štrasburg,“ uviedol O’Neil vo vyhlásení na oficiálnom klubovom webe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

O’Neil preberá klub, ktorý v roku 1979 získal svoj jediný francúzsky titul. Racingu momentálne patrí 7. priečka v tabuľke Ligue 1 a od 9. novembra v domácej lige nevyhral. V Európskej konferenčnej lige sa mu však darí a kvalifikoval sa už do osemfinále.

O’Neil počas pôsobenia v anglickej Premier League zabezpečil Bournemouthu záchranu a po chaotickom odchode Julena Lopeteguiho prevzal Wolverhampton, v ktorom však predčasne skončil v decembri 2024.

Premiéra v pohári

Jeho premiérový zápas na lavičke Štrasburgu bude v sobotu vo Francúzskom pohára proti štvrtoligovému tímu Avranches.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som veľmi rád, že Gary O’Neil prichádza do Racingu. Je to náročný a uznávaný tréner s moderným prístupom k futbalu, ktorý zapadá do kontinuity nášho športového projektu,“ uviedol prezident klubu Marc Keller na adresu nového kouča.

Odíde prezident?

Odchod Roseniora do Chelsea vyvolal kontroverzie. Fanúšikovia francúzskeho tímu vyzvali Kellera na odstúpenie z funkcie. To súvisí aj s oznámeným prestupom kapitána Emmanuela Emeghu do londýnskeho klubu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rosenior v minulej sezóne priviedol Štrasburg k siedmej priečke v hodnotení Ligue 1, išlo o výrazné zlepšenie 13. pozície jeho predchodcu Patricka Vieiru. Štrasburg zatiaľ naposledy získal trofej v roku 2019, keď ovládol francúzsky Ligový pohár.

Sklamaní priaznivci

Fanúšikovia Racing na sociálnych sieťach vyjadrili sklamanie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Odchod Liama Roseniora je ďalším ponižujúcim krokom v submisii Racingu pod Chelsea. Problém je širší než športový dopad počas sezóny či ambície mladého trénera. Ide o štrukturálnu záležitosť a budúcnosť francúzskeho futbalu. Každý ďalší krok Marca Kellera na čele klubu je urážkou obrovskej práce dosiahnutej pred rokom 2023,“ uviedli.

Viac k osobe: Liam Rosenior
Firmy a inštitúcie: BlueCoFC ChelseaRacing Štrasburg
Okruhy tém: Ligue 1 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk