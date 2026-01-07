V Štrasburgu našli náhradu za trénera Roseniora, ktorý odišiel do FC Chelsea. Fanúšikovia sa búria

Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg už našiel náhradu za trénera Liama Roseniora, ktorého mu „uchmatol“ anglický tím FC Chelsea. Jeho nástupcom sa stal 42-ročný Gary O’Neil, niekdajší stredopoliar doteraz naposledy viedol hráčov Wolverhamptonuv v ročníku 2023/2024.
Štrasburg aj Chelsea patria konzorciu BlueCo amerického podnikateľa Todda Boehlyho. Rosenior u Londýnčanov nahradil Taliana Enza Marescu, ktorý dostal „padáka“ vo štvrtok 1. januára.
O’Neil ako hráč pôsobil iba v anglických ligových súťažiach, svoju vlasť reprezentoval v kategórii do 21 rokov. Od leta 2022 pracuje ako tréner a do zahraničia mieri prvýkrát.
„Som nadšený, že môžem nanovo začať a hrdý na to, že som súčasťou tohto fantastického klubu. Máme vzrušujúcu skupinu hráčov a jasné ambiciózne ciele pre sezónu. Budeme tvrdo pracovať so štruktúrou tímu, aby sme dosiahli úspech pre Štrasburg,“ uviedol O’Neil vo vyhlásení na oficiálnom klubovom webe.
O’Neil preberá klub, ktorý v roku 1979 získal svoj jediný francúzsky titul. Racingu momentálne patrí 7. priečka v tabuľke Ligue 1 a od 9. novembra v domácej lige nevyhral. V Európskej konferenčnej lige sa mu však darí a kvalifikoval sa už do osemfinále.
O’Neil počas pôsobenia v anglickej Premier League zabezpečil Bournemouthu záchranu a po chaotickom odchode Julena Lopeteguiho prevzal Wolverhampton, v ktorom však predčasne skončil v decembri 2024.
Premiéra v pohári
Jeho premiérový zápas na lavičke Štrasburgu bude v sobotu vo Francúzskom pohára proti štvrtoligovému tímu Avranches.
„Som veľmi rád, že Gary O’Neil prichádza do Racingu. Je to náročný a uznávaný tréner s moderným prístupom k futbalu, ktorý zapadá do kontinuity nášho športového projektu,“ uviedol prezident klubu Marc Keller na adresu nového kouča.
Odíde prezident?
Odchod Roseniora do Chelsea vyvolal kontroverzie. Fanúšikovia francúzskeho tímu vyzvali Kellera na odstúpenie z funkcie. To súvisí aj s oznámeným prestupom kapitána Emmanuela Emeghu do londýnskeho klubu.
Rosenior v minulej sezóne priviedol Štrasburg k siedmej priečke v hodnotení Ligue 1, išlo o výrazné zlepšenie 13. pozície jeho predchodcu Patricka Vieiru. Štrasburg zatiaľ naposledy získal trofej v roku 2019, keď ovládol francúzsky Ligový pohár.
Sklamaní priaznivci
Fanúšikovia Racing na sociálnych sieťach vyjadrili sklamanie.
„Odchod Liama Roseniora je ďalším ponižujúcim krokom v submisii Racingu pod Chelsea. Problém je širší než športový dopad počas sezóny či ambície mladého trénera. Ide o štrukturálnu záležitosť a budúcnosť francúzskeho futbalu. Každý ďalší krok Marca Kellera na čele klubu je urážkou obrovskej práce dosiahnutej pred rokom 2023,“ uviedli.