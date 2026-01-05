Prežil tragédiu v Crans Montane. Tridsať percent futbalistovho tela pokrývajú popáleniny, ale zachránil priateľku

Agent Tahirysa Dos Santosa Christophe Hutteau podľa webu rmcsport.com informoval o zdravotnom stave mladého hráča FC Metz po požiari baru v Crans-Montane a povedal viac o okolnostiach tejto tragédie.
Počas jedného zo svojich posledných dní voľna pred návratom do klubu sa mladý hráč vybral do Švajčiarska osláviť Nový rok.
Podobne ako mnoho ďalších mladých ľudí sa stal účastníkom požiaru, ktorý vypukol okolo 01:30 ráno, usmrtil približne 40 ľudí a zranil asi 120 ďalších.
Tragédia v Crans Montane neobišla ani športový svet. Medzi ťažko popálenými je aj mladý futbalista
Nie je na umelej pľúcnej ventilácii
Hutteau prezradil, že hráč utrpel pomerne vážne popáleniny, ale je schopný komunikovať. „Nemôžem povedať, že je v poriadku, pretože trpí strašnými bolesťami. Popáleniny pokrývajú 30 percent jeho tela.“
Dos Santosa previezli do špecializovanej nemocnice v nemeckom Stuttgarte. „Je schopný komunikovať, rozumieť a dýchať prirodzene, na rozdiel od mnohých iných ľudí, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol agent.
„Mal som to šťastie, že som s ním prehovoril, samozrejme len veľmi stručne, pretože má takmer celé telo zabalené v obväzoch. Bol so svojimi rodičmi, nepýtal som sa ho na okolnosti, skôr som ho chcel upokojiť,“ opisoval ťažké chvíle Hutteau.
Úrady identifikovali všetkých 40 obetí požiaru v Crans Montane. Najmladšie mali len štrnásť rokov
Pozitívne signály
Hráč bol v čase požiaru na prvom poschodí baru. „Podarilo sa mu dostať sa von a zistil, že jeho priateľka je stále vnútri. Vrátil sa tam, aby ju zachránil z plameňov. Okrem toho, že je obeťou, Tahirys je tiež hrdina,“ povedal agent.
Švajčiarske úrady identifikovali ďalšie telá obetí požiaru v lyžiarskom stredisku Crans-Montana
„Teraz to bude trvať dlho, má popáleniny na zadnej časti hlavy, na veľkej časti tela… Budeme musieť počkať štyri alebo päť dní, aby sme vedeli viac, pretože keď ide o popáleniny, prvé dni sú dôležité z hľadiska infekcií. Treba byť opatrný, ale sú tu aj veľmi pozitívne a povzbudivé signály a my ho podporujeme,“ uzavrel agent mladého hráča FC Metz.