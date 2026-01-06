Hráčov FC Chelsea povedie menej známy Angličan, ktorý doteraz trénoval francúzsky Štrasburg

Novým trénerom anglického futbalového klubu FC Chelsea sa pravdepodobne stane Liam Rosenior a nahradí odvolaného Enza Marescu. Doterajší kouč francúzskeho Racingu Štasburg už údajne „verbálne súhlasil“ s podmienkami spolupráce a podotkol, že ide o „príležitosť, ktorú nemôže odmietnuť“.
Maresca predčasne skončil ako tréner v Chelsea. Dôvodom sú zlé výsledky a ešte horšie vzťahy
„Zdá sa, že budem ďalší tréner tohto futbalového klubu,“ odpovedal na tlačovej konferencii v Štrasburgu, keď sa ho pýtali na londýnsky veľkoklub.
Štyridsaťjedenročný Angličan od začiatku patril medzi favoritov na obsadenie uvoľnenej stoličky. Okrem iného aj preto, že Štrasburg aj FC Chelsea patrí konzorciu BlueCo. Vedenie „The Blues“ prepustilo Marescu vo štvrtok 1. januára 2026.
FC Chelsea má dočasného trénera, ktorý A-tím povedie v prestížnom súboji proti Manchestru City
Niekdajší kouč Hullu City, ktorý ešte nemá skúsenosti s pôsobením v Premier League, sa stane štvrtým stálym trénerom Chelsea od vstupu BlueCo ako majiteľa Chelsea v roku 2022. Klub už jeho angažovanie potvrdil, v pondelok v Londýne s Roseniorom viedol rokovania.
Rosenior uviedol, že chcel oznámiť túto správu sám v Štrasburgu, pretože má ku klubu hlboký vzťah. „Všetko je dohodnuté a pravdepodobne sa to v najbližších hodinách oficiálne potvrdí. Som tu, pretože mi na tomto klube záleží a považoval som za správne odpovedať vám osobne ešte pred odchodom,“ povedal.
Maresca nechce trestať hráčov za vylúčenia. Radšej ich učí a tento prístup prirovnal k výchove vlastných detí
Rosenior zatiaľ nezažil mediálnu pozornosť, ktorá ho teraz čaká v západnom Londýne. Po krátkom pôsobení v Brightone pri tíme do 23 rokov začal seniorskú trénerskú kariéru v roku 2019 v Derby County, najprv ako asistent Phillipa Cocua a potom Wayna Rooneyho.
V roku 2022 na krátky čas nahradil Rooneyho ako dočasný kormidelník a neskôr v tom istom roku zaujal trénerskú pozíciu funkciu v Hull City v súťaži The Championship.
Rýchly odchod Amorima z Manchestru United prekvapil Nevillea
Po necelých 18 mesiacoch však dostal „padáka“ a v júli 2024 zamieril do Štrasburgu, s ktorým v sezóne 2024/2025 obsadil v Ligue 1 siedmu priečku.