Tréner Weiss je hrdý na hráčov napriek prehre. Slovanu proti Štrasburgu chýbali premenené šance - VIDEO, FOTO

Herne to nebolo zlé, ale chýbalo viac gólov. Futbalistom ŠK Slovan výsledkovo nevyšiel vstup do ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy. S Racingom Štrasburg prehral 1:2 (0:2).
Vyše 15-tisíc divákov na Tehelnom poli videlo v prvom polčase dva góly, ale oba v bránke domáceho tímu. Po necelej polhodinke si strelil vlastný gól útočník Alasana Yirajang, keď pri bránení súpera pri centrovanej lopte zrazil loptu do bránky Dominika Takáča. V 41. min zvýšil na 2:0 pre hostí iba 19-ročný Abdoul Ouattara z Pobrežia Slonoviny.
Marcelliho mrzia šance
Po zmene strán sa z veľkého tlaku Slovana zrodil iba jeden gól. V 64. min skončila lopta v bránke hostí po hlavičke Rahima Ibrahima, ktorý sa ukážkovo zavesil do vzduchu po rohovom kope Tigrana Barseghjana.
Potom sa slovanisti prekonávali v zahadzovaní šancí. Najviac ich malo trio Danylo Ignatenko, Marko Tolič a Nino Marcelli. „Škoda nepremenených príležitostí. Dominovali sme v tomto zápase, ale teší sa súper. Mrzí ma, že som nepremenil ani jednu svoju šancu,“ vravel Nino Marcelli v rozhovore na webe skslovan.com.
Bod si zaslúžili
„Myslím si, že bod sme si bod zaslúžili. A to najmä za výkon, taktickú disciplínu, pressing aj šance, ktoré sme si utvorili. Treba streliť aspoň o jeden gól viac, lebo snaha bola obrovská. Som však hrdý na mužstvo za to, že bojovalo a ukázalo pekný futbal,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss st. pre JOJ Šport.
Najlepší výkon?
Neskôr na tlačovej konferencii tréner Slovana podľa Športwebu doplnil: „Ľudia odchádzali spokojní a to je najdôležitejšie. Vyrovnali sme sa súperovi kombinačne, boli sme nebezpeční, ale ich brankár bol výborný. Odchádzame smutní, ale nie nešťastní. Bol to náš najlepší výkon na jeseň s takým náročným protivníkom.“
Najbližší program
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa najbližšie predstavia v nedeľu 5. októbra na trávniku Piešťan, kde odohrajú zápas 3. kola Slovnaft Cupu. Po reprezentačnej prestávke 18. októbra Slovan vycestuje do Trnavy na klasické derby v rámci 11. kola Niké Ligy.
Prvý vonkajší zápas v rámci ligovej fázy EKL čaká na „belasých vo štvrtok 23. októbra na štadióne holandského klubu AZ Alkmaar.