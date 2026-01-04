Londýnsky Arsenal si upevnil post lídra Premier League, Aston Villa pokračuje v domácej víťaznej šnúre

Anglický futbalový klub Arsenal Londýn na pôde Bournemouthu síce prehrával, no v sobotňajšom zápase Premier League napokon zvíťazil 3:2 a upevnil si post lídra najvyššej domácej súťaže.
Dva góly Declana Rice a jeden zásah Gabriela Magalhaesa rozhodli o troch bodoch pre favorita, „kanonieri“ majú pred druhou Aston Villou náskok šiestich bodov. Manchester City v nedeľu hostí FC Chelsea v prípade triumfu sa môže vrátiť na druhú pozíciu o štyri body za „The Gunners“.
Tréner Mikel Arteta ocenil charakter svojho tímu a vyzdvihol výkon Ricea aj Gabriela, pričom upozornil na chybu brazílskeho obrancu, ktorá spôsobila gól Bournemouthu. „Mám rád charakter Gabriela a spôsob, akým sa s tou situáciou vysporiadal – je to neuveriteľné a veľa to vypovedá o tom, ako sme vyrástli,“ uviedol pre Sky Sports.
Arteta tiež poznamenal, že Rice napriek problémom s kolenom vydal zo seba maximum, aby mohol nastúpiť po absencii v predchádzajúcom zápase proti Aston Ville.
Aston Villa v sobotu zvíťazila doma nad Nottingham Forest 3:1 a zaznamenala už 11. domáci triumf bez prerušenia vo všetkých súťažiach. Kouč víťazov Unai Emery zdôraznil dôležitosť spätnej väzby a spoločnej práce po prehre s Arsenalom a vyzdvihol energiu tímu na domácom štadióne Villa Park.
Nottingham Forest utrpel už štvrtú prehru po sebe a nachádza sa len štyri body nad pásmom zostupu. Slovenský brankár Martin Dúbravka nezabránil prehre futbalistov Burnley 0:2 s Brightonom. Hráč Burnley majú z 20 duelov len 12 bodov a sú na predposlednej 19. priečke tabuľky už šesť bodov od záchrany.