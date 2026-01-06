Celtic Glasgow odvolal trénera Nancyho po ôsmich zápasoch

Škótsky futbalový majster Celtic Glasgow odvolal trénera Wilfrieda Nancyho po iba ôsmich zápasoch v pozícii hlavného kouča, počas ktorých tím utrpel až šesť prehier. Poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti vedenia klubu bola sobotňajšia prehra 1:3 s rivalom Glasgowom Rangers, ktorá vyvolala protesty fanúšikov pred Celtic Parkom.
Kríza Celticu sa prehlbuje, zverenci trénera Nancyho prehrali štvrtý zápas bez prerušenia
Klub oznámil okamžité ukončenie kontraktu s francúzskym trénerom a prepustenie jeho realizačného tímu spolu s Paulom Tisdaleom, vedúcim futbalových operácií. Nancy, ktorý predtým pôsobil v zámorskej MLS v tíme Columbus Crew, nastúpil na miesto trénera 4. decembra a podpísal zmluvu na dva a pol roka. Vystriedal vtedy dočasného kormidelníka Martina O’Neilla a sľúbil fanúšikom silný, vzrušujúci a víťazný útočný futbal.
Celtic do konca aktuálne sezóny povedie 73-ročný O’Neill. „Martinovi budú pomáhať Shaun Maloney, Mark Fotheringham, Stephen McManus, Gavin Strachan, Stevie Woods a Greg Wallace,“ informoval klub.
Prehra Celticu vo finále pohára. Rozhodol hráč, ktorý pred piatimi rokmi hrával za amatérov
Pôsobenie Nancyho v Celticu sa však začalo katastrofou – hneď v prvých štyroch zápasoch zaznamenal štyri prehry za sebou vrátane prehry 1:3 vo finále škótskeho Ligového pohára so St. Mirrenom. Premiérovo od roku 1978 Celtic utrpel štyri prehry po sebe.
Na konci decembra tím dosiahol dve víťazstvá nad Aberdeenom a Livingstonom, no prišli prehry s Motherwellom a spomenutý neúspech s Rangers 1:3. Celtic po novom stráca na lídra tabuľky Herts už šesť bodov.
Celtic Glasgow už má nového trénera. Kto nahradil odvolaného Rodgersa?
Pred nástupom Nancyho dočasný tréner O’Neill zaznamenal sedem víťazstiev z ôsmich zápasov po odchode Brendana Rodgersa, ktorý teraz trénuje v Saudskej Arábii tím Al-Qadsiah. O’Neill v minulosti viedol Celtic aj v rokoch 2000 až 2005.
Bývalý útočník „katolíkov“ Chris Sutton situáciu okolo Nancyho prirovnal k nedávnemu prepusteniu Rúbena Amorima v anglickom Manchestri United. Zdôraznil, že Nancy bol príliš fixovaný na zmenu herného štýlu a nedokázal sa dostatočne prispôsobiť, čo viedlo k slabým výsledkom a strate veľkého počtu bodov.
O'Neill stále nevie, či povedie Celtic Glasgow v najbližšom ligovom zápase. Klub totiž stále hľadá nového trénera
Celtic spolu s Rangers tvoria známu škótsku „Old Firm“, pričom obaja kluboví rivali získali spolu až 55 domácich majstrovských titulov. Celtic, ktorý bol prvým britským tímom, ktorý vyhral Európsky pohár v roku 1967, získal 13 z ostatných 14 ligových titulov.