Celtic Glasgow odvolal trénera Nancyho po ôsmich zápasoch

Škótsky majster Celtic Glasgow sa rozhodol uvoľniť kouča Wilfrieda Nancyho po sérii prehier. Do konca sezóny klub povedie Martin O’Neill.
Celtic FC
Na snímke hráči Celticu Glasgow po triumfe v 4. kole škótskej Premiership nad mestským rivalom Rangers 3:0 v nedeľu 1. septembra 2024. Foto: X/Celtic Football Club
Škótsky futbalový majster Celtic Glasgow odvolal trénera Wilfrieda Nancyho po iba ôsmich zápasoch v pozícii hlavného kouča, počas ktorých tím utrpel až šesť prehier. Poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti vedenia klubu bola sobotňajšia prehra 1:3 s rivalom Glasgowom Rangers, ktorá vyvolala protesty fanúšikov pred Celtic Parkom.

Klub oznámil okamžité ukončenie kontraktu s francúzskym trénerom a prepustenie jeho realizačného tímu spolu s Paulom Tisdaleom, vedúcim futbalových operácií. Nancy, ktorý predtým pôsobil v zámorskej MLS v tíme Columbus Crew, nastúpil na miesto trénera 4. decembra a podpísal zmluvu na dva a pol roka. Vystriedal vtedy dočasného kormidelníka Martina O’Neilla a sľúbil fanúšikom silný, vzrušujúci a víťazný útočný futbal.

Celtic do konca aktuálne sezóny povedie 73-ročný O’Neill. „Martinovi budú pomáhať Shaun Maloney, Mark Fotheringham, Stephen McManus, Gavin Strachan, Stevie Woods a Greg Wallace,“ informoval klub.

Pôsobenie Nancyho v Celticu sa však začalo katastrofou – hneď v prvých štyroch zápasoch zaznamenal štyri prehry za sebou vrátane prehry 1:3 vo finále škótskeho Ligového pohára so St. Mirrenom. Premiérovo od roku 1978 Celtic utrpel štyri prehry po sebe.

Na konci decembra tím dosiahol dve víťazstvá nad Aberdeenom a Livingstonom, no prišli prehry s Motherwellom a spomenutý neúspech s Rangers 1:3. Celtic po novom stráca na lídra tabuľky Herts už šesť bodov.

Pred nástupom Nancyho dočasný tréner O’Neill zaznamenal sedem víťazstiev z ôsmich zápasov po odchode Brendana Rodgersa, ktorý teraz trénuje v Saudskej Arábii tím Al-Qadsiah. O’Neill v minulosti viedol Celtic aj v rokoch 2000 až 2005.

Bývalý útočník „katolíkov“ Chris Sutton situáciu okolo Nancyho prirovnal k nedávnemu prepusteniu Rúbena Amorima v anglickom Manchestri United. Zdôraznil, že Nancy bol príliš fixovaný na zmenu herného štýlu a nedokázal sa dostatočne prispôsobiť, čo viedlo k slabým výsledkom a strate veľkého počtu bodov.

Celtic spolu s Rangers tvoria známu škótsku „Old Firm“, pričom obaja kluboví rivali získali spolu až 55 domácich majstrovských titulov. Celtic, ktorý bol prvým britským tímom, ktorý vyhral Európsky pohár v roku 1967, získal 13 z ostatných 14 ligových titulov.

