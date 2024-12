V roku 2024 sa uzavrelo viacero sledovaných káuz. Odsúdili Kisku, Kováčik si vypočul rozsudok a riešil sa aj Gemerský mlyn

Na súdoch sa v roku 2024 právoplatne alebo neprávoplatne uzavrelo viacero sledovaných prípadov. Krajský súd v Prešove napríklad na verejnom zasadnutí koncom októbra uznal bývalého prezidenta Andreja Kisku za vinného v prípade daňového podvodu.

Pôvodné rozhodnutie

V tejto súvislosti mu vymeral trest jeden rok s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dva roky. Odvolací senát zrušil pôvodné rozhodnutie Okresného súdu v Poprade, ktorý Kisku odsúdil na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur a tiež zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov.

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné. Kiska bol stíhaný pre neoprávnené uplatnenie nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG, s.r.o., Poprad za jún 2013, november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške 155 184 eur.

Vinný v korupčnej kauze

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zase Špecializovaný trestný súd v septembri neprávoplatne uznal za vinného už v druhej korupčnej kauze. Zároveň sudca upustil od uloženia súhrnného trestu, nakoľko trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur, ktorý Kováčik dostal v inom procese, považuje za dostatočný.

Kováčik voči verdiktu o vine podal odvolanie. Podľa obžaloby podnikateľ Peter Košč, ktorého stíhanie bolo zastavené pre premlčanie, podplatil v roku 2016 Kováčika prostredníctvom bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.

Peňažný trest

Zatiaľ neprávoplatný odsudzujúci rozsudok si v októbri vypočul podnikateľ Štefan Žiga, ktorý je príbuzným súčasného podpredsedu parlamentu povereného jeho vedením Petra Žigu.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu ho totiž uznal za vinného z podplácania, pričom obžalovanému uložil peňažný trest 100-tisíc eur. Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca určil náhradný trest jeden rok väzenia.

Žiga priamo na pojednávaní podal proti rozsudku odvolanie. Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka, pričom mu odovzdal 85-tisíc eur.

Nepriama korupcia

Samosudca ŠTS v septembri zatiaľ neprávoplatne uznal za vinného z nepriamej korupcie bývalého predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátora Žiliny Jána Slotu. Zároveň mu uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov.

Proti verdiktu sa odvolala obhajoba, ale aj prokurátor. Slotu bývalá špeciálna prokuratúra pôvodne obžalovala z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Podľa obžaloby prijal úplatky v dvoch skutkoch pre bývalého sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla P., raz vo výške päťtisíc eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si polovicu nechal.

Gemerský mlyn

Ešte v apríli senát Krajského súdu v Bratislave v kauze známej ako Gemerský mlyn právoplatne oslobodil spod obžaloby z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku obžalovaného Ľubomíra Neslušana. Naopak, v prípade spoluobžalovaného Jozefa Vala potvrdil vinu, zmiernil mu však trest z pôvodných 12 rokov väzenia na šesť rokov.

Podľa prokuratúry dvojica spôsobila štátu škodu 4 770 000 eur, keď v júli 2010 v mene fondu podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Gemerský mlyn, a to napriek tomu, že fond vyhral súdny spor so spoločnosťou na prvostupňovom súde.

Postrelená študentka

V októbri zase Krajský súd v Bratislave čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora a právoplatne uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Šeparnevovi v kauze postrelenia študentky Michaely Hozákovej nepodminenčný trest jeden rok väzenia. Odsedieť si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Zároveň obžalovanému uložil zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a inú činnosť so zbraňami na päť rokov. Prokurátor pôvodne vo svojom odvolaní pre Šeparneva navrhoval tri roky väzenia a zákaz činnosti na sedem rokov.