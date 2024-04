V prípade šikanovaného školáka Romana nastal zvrat. Niekomu tečie do topánok, reaguje otec na žalobu školy

Po štyroch mesiacoch sa prípad šikanovaného Romana, ktorý skočil zo strechy základnej školy v Parchovanoch, posunul vpred. Podľa informácií TV Joj zverejnených na stránke Noviny.sk, detský komisár odhadlil skutočnosti, ktoré posunul štátnej školskej inšpekcii.

Hoci podľa viacerých odborníkov mal riaditeľ školy odstúpiť z funkcie, ten sa snaží zabrániť medializácii prípadu žalobou. Podal ju na otca šikanovaného žiaka. Plánuje totiž zverejniť poslednú vôľu svojho syna v škole a časť listu už publikoval na sociálnych sieťach.

Škola spolu s riaditeľom žiadajú súd, aby neodkladným opatrením prikázal Romanovmu otcovi zdržať sa akýchkoľvek slovných útokov a obvinení voči riaditeľovi školy a akýchkoľvek slovných prejavov, ktorý by zasahovali do dobrej povesti a dobrého mena školy a jeho štatutára.

Týka sa to tragickej udalosti Romana Michalíka, a to prostredníctvom médií a tiež sociálnych sietí až do právoplatného ukončenia vyšetrovania. Práve na internete je Romanov otec aktívny, kde informuje o vyšetrovaní, o škole aj riaditeľovi a tiež vyzýva ľudí k podpísaniu petície za odvolanie riaditeľa.

„Z vedenia školy sa dal očakávať obdobný útok,“ reagoval Romanov otec a uviedol: „Niekomu tečie do bot a je to tak, že jak hovorí to porekadlo, že topiaci sa aj slamky chytá“. Dokument bude posudzovať právny zástupca rodičov, ktorým je renomovaný košický advokát.

