Škola v Parchovanoch niektoré veci podcenila a nerozumie tomu, čo sa stalo, hovorí špecialistka o samovražde Romana

Bývalá hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová v rozhovore pre TV Joj uviedla, že Základná škola v Parchovanoch nerozumie riešeniu šikanovania. Prípad údajnej šikany totiž vyústil k samovražde 15-ročného žiaka Romana, ktorý skočil zo strechy školy priamo pred žiakmi a pedagógmi.

„Nemám informácie o tom, aké sú výsledky policajného vyšetrovania. Nemám výsledky o tom, k akému záveru prišiel komisár pre deti. Ale na druhej strane sú tam niektoré otázky, ktoré ma vedú k záveru, že škola niektoré veci podcenila a zdá sa, že vôbec nerozumie tomu problému, ktorý sa tam stal,“ uviedla Kalmárová na margo správy zverejnenej školou.

Informovali triednu aj riaditeľa

Rodičia šikanového Romana upozorňovali na to, čo sa deje triednu učiteľku a tiež riaditeľa školy. Urobili to vždy ústne alebo telefonicky. Podľa Viery Kalmárovej však rodičia nemusia mať žiadny písomný dôkaz.

„Keď sa na nás rodič obráti a povie, že informoval triedneho učiteľa, nepomohlo, informoval riaditeľ a nepomohlo, nemusí to byť formalizované. Berieme to ako fakt, lebo sa to skutočne dá overiť. Pokiaľ to šikanovanie prítomné bolo, tak sa dá veľmi jednoducho zistiť, či sa tá škola vôbec touto témou zaoberala, či monitorovala výskyt tohto fenoménu na škole. A pokiaľ to nemonitorovala, tak je to problém,“ dodala Viera Kalmárová.

Chýba vyjadrenie ľútosti

Podľa špecialistky sa prípad nemal zahrať takto do autu. Zároveň poukázala aj na stanovisko školy, kde chýba vyjadrenie zhrozenia či prijatie nejakej miery zodpovednosti.

„Tá reakcia na ten fakt, keď už chlapec stál na streche školy, dolu stála skupina žiakov, ktorá ho cynicky a vulgárne povzbudzovala, aby skočil. Urobili z toho videozáznam a v tom stanovisku ja som nezaznamenala, že by škola vyjadrila nejaké zhrozenie, ľútosť, pohoršenie nad tým, aké vzťahy sú medzi žiakmi. Že by prijala nejakú mieru zodpovednosti za to, ako sa vyvinuli vzťahy medzi žiakmi,“ vyjadrila sa Kalmárová.

Televízii sa podarilo získať časť stanoviska, v ktorom uvádza škola: „Na druhý deň sme sa dozvedeli, že existuje videozáznam, ktorý nakrútila žiačka deviatej triedy a následne ho sprístupnila na sociálnej sieti. Táto udalosť je taktiež predmetom policajného vyšetrovania a bude riešená aj v zmysle Školského poriadku. To znamená, že škola vyvodí vo svojej kompetencii veľmi prísne dôsledky voči žiakovi, ktorý natočil video a samozrejme aj voči autorom viet a zvukov, ktoré je počuť na pozadí.“

Podstata bola niekde inde

Bývalá šéfka školskej inšpekcie to považuje za dôkaz, že škola v tom čase nerozumela a možno, že ani teraz nerozumie, čo sa vlastne stalo a za čo nesie aj čiastočnú zodpovednosť.

„Podstatné je to, čo viedlo toho chlapca ku skoku a ako na to reagovali jeho spolužiaci. Toto je to podstatné. Presne o tom hovorím, že v tom riešenie tohto problému sú úplne mimo. Úplne mimo. Tá podstata bola niekde inde. Podstata bola v tom v tej necitlivosti, dynamickosti spolužiakov voči človeku v momente, kedy sa schyľuje k veľkej tragédii. Toto je to kľúčové,“ dodala Kalmárová.

Viac sa dozviete na stránke Noviny.sk.