V Prešove sa začala výstavba Národného jazdeckého centra za 1,8 milióna eur, nechýbal ani Huliak – VIDEO, FOTO

V Prešove sa v pondelok slávnostne začala výstavba Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež Slovenska. Projekt počíta s komplexnou rekonštrukciou pôvodnej jazdeckej haly v areáli bývalého žrebčína za viac ako 1,8 milióna eur v rámci prvej z dvoch etáp výstavby centra.
Tradícia chovu koní
Slávnostného aktu sa zúčastnil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, primátor Prešova František Oľha aj zástupcovia jazdeckých organizácií. „Bol to jeden z najvýznamnejších žrebčínov v rámci Rakúska-Uhorska, tradícia chovu koní v Prešove siaha do roku 1859. Kone z tohto žrebčína využíval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Aj preto je symbolické, že zrekonštruované národné jazdecké centrum vznikne práve na tomto mieste,“ uviedol Huliak.
Podľa vedenia mesta ide o historicky najvýznamnejšiu investíciu do parkúrového športu. „Je to tradícia, je to história, je to srdce mesta Prešov. Sme nazývaní Koňarmi a kone k Prešovu patria a patria aj k celému Slovensku, preto v Prešove vzniká národné centrum pre celé Slovensko,“ skonštatoval primátor mesta Prešov František Oľha.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DAG Slovakia, ktorá si stavenisko prevzala 30. januára. Prvú etapu sa zaviazala dokončiť do 12 mesiacov od prevzatia stavby. Celkové náklady prvej etapy sú vo výške takmer 1,84 milióna eur s DPH. Čiastku 1,5 milióna eur pokryje príspevok z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradí mesto zo svojho rozpočtu.
Rekonštrukcia v prvej etape zahŕňa obnovu strešnej konštrukcie, fasády, soklovej časti, odkvapových chodníkov, bleskozvodov a vonkajšieho osvetlenia, ako aj sanáciu statiky, výmenu podložia a realizáciu novej jazdeckej plochy so špeciálnym pieskom a zavlažovaním. Súčasťou prác budú aj úpravy elektroinštalácie, zdravotechniky, vzduchotechniky, výmena okien a dverí či vybudovanie hygienických zariadení.
Dve etapy projektu
Projekt je schválený ako dvojfázový. Mesto plánuje podať ďalšiu žiadosť o podporu vo výške približne dva milióny eur na druhú etapu, ktorá má zahŕňať dobudovanie tribúny, šatní, technického a organizačného zázemia, veže pre rozhodcov, nových stajní a úpravu vonkajších priestorov.
Celkové náklady projektu by tak mohli dosiahnuť približne 3,5 milióna eur plus spolufinancovanie mesta. „Urobíme všetko preto, aby sme našli peniaze aj na druhú etapu. Viem, že sú tam zásady financovania a z Fondu na podporu športu môže byť žiadateľ raz za tri roky, pri väčších investíciách až päť rokov, ale budeme hľadať iné prostriedky a aj vláda sa bude musieť postarať o to, aby sa aj na takýto areál peniaze našli. Táto budova je stará 65 rokov, bol by hriech nedať do nej peniaze a nepodporiť tak šport, ktorý tu má dlhú tradíciu,“ dodal minister Huliak.
SFZ sa bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami voči rozhodnutiu ministra Huliaka
Primátor Oľha označil projekt za návrat k stáročnej tradícii chovu koní a jazdeckého športu v meste. „Predstava je, že sem budú chodiť naozaj deti z celého Slovenska, budú mať vytvorený priestor, podmienky, ustajnenie a zdravotnú starostlivosť. Spolu so Slovenskou jazdeckou federáciou musíme pripraviť podmienky na tréningové kempy, zabezpečiť veterinárnu starostlivosť. V Prešove máme relatívne dobré kapacity aj na ubytovanie, takže prinesie to aj podporu cestovného ruchu,“ priblížil Oľha.