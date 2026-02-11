Ďalšia kauza pre SFZ, zväz mal ručiť celým majetkom. Huliak sa pýta, či sa z neho stane mobilný operátor alebo zriaďuje call centrum - FOTO

Minulý týždeň obleteli slovenským internetom informácie o údajnom zapletení sa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v kauze s mobilnými telefónmi.
Prezident zväzu Ján Kováčik mal vraj podpísať ručenie za dodávku 17-tisíc mobilov v cene 17 miliónov eur. Ručiť mal celým majetkom SFZ. Malo ísť o značku Iphone, no hovorca Jan Čurný to poprel. Spoločnosť SWAN, ktorá mala telefóny zabezpečiť, poslala stanovisko k celej situácii.
Podpísali zmluvu
„Začiatkom roka 2024 oslovil spoločnosť SWAN, a.s. konateľ spoločnosti Best Press, s.r.o. Ján Šípoš, ktorý v tom čase vystupoval ako dodávateľ projektu modernizácie mobilnej infraštruktúry pre Slovenský futbalový zväz (SFZ). Prejavil záujem o využitie mobilných služieb operátora 4ka, ktorého SWAN prevádzkuje, v kombinácii s dodávkou konkrétnych mobilných telefónov. Zároveň bol tento záujem potvrdený oficiálnou cestou prezidentom SFZ Jánom Kováčikom,“ začala spoločnosť vo vyjadrení.
Nasledovalo interné výberové konanie a príprava na mieru šitej ponuky mobilných služieb pre potreby SFZ na celom území Slovenska. Dňa 5. júna 2024 podpísali zástupcovia spoločností SWAN zmluvu o dodávke 14-tisíc mobilných telefónov a zodpovedajúci počet SIM kariet, a to postupne v troch etapách.
„Celková zmluvná cena dodaných služieb spolu s mobilnými zariadeniami bola stanovená na 14,4 milióna eur, pričom odberateľ sa zaviazal túto sumu uhradiť formou 30 mesačných splátok. Na rovnaké obdobie 30 mesiacov bola dohodnutá aj viazanosť pri dodaných SIM kartách,“ píše sa ďalej.
Nejde o eskaláciu vzťahov
Spoločnosť si svoje zmluvné povinnosti plnila riadne a včas. „Napriek opakovaným výzvam však sprostredkovateľ projektu, spoločnosť Best Press, neuhradil časť svojich záväzkov, čím vznikla pohľadávka k dňu 10.2.2026 vo výške 3 milióny eur s DPH,“ uvádza sa v stanovisku.
Celú situáciu chcel SWAN riešiť s dôrazom na zachovanie korektných vzťahov medzi partnermi. „Súčasťou zmluvného nastavenia bola aj dohoda o ručení zo strany Slovenského futbalového zväzu. Táto notárom overená dohoda bola podpísaná prezidentom SFZ Jánom Kováčikom v rovnaký deň ako zmluva s odberateľom, teda 5. júna 2024.“
Spoločnosť tak po neúspešnom vyriešení situácie s hlavným dlžníkom pristúpila k uplatneniu tohto ručenia v súlade so zmluvou a platnou legislatívou. „Ide o formálny a legitímny krok na ochranu oprávnených obchodných nárokov, nie o eskaláciu vzťahov. Ambíciou spoločnosti SWAN zostáva vecné a transparentné vyriešenie vzniknutej situácie pri rešpektovaní všetkých zmluvných strán,“ doplnilo sa v stanovisku.
Alternatívna cesta
Ešte pred touto kauzou stopol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak financie zo štátneho rozpočtu pre SFZ, čo okamžite vyvolalo búrlivú reakciu funkcionárov zo zväzu.
Na tlačovej konferencii minister uviedol, že si želá dávať viac peňazí deťom i rodičom a nie športovým asociáciám. „Ideme hľadať cesty a úpravu legislatívy tak, aby sme dokázali dostať peniaze priamo do športových klubov, priamo k trénerom, deťom a ich rodičom. Nie športové zväzy, ale športové kluby sú základnou jednotkou slovenského športu,“ uviedol Huliak.
Zákon o športe je v súčasnosti nastavený tak, že je prekážkou medzi rezortom a klubmi. „Podľa zákona riešime len športové zväzy, ktorých je 80 a nevieme riešiť športové kluby a ich záujmy, ktorých sú tisíce. Posielame desiatky miliónov športovým zväzom a zväzy posielajú klubom 20 percent z toho, čo im štát dá, čo je žalostne málo,“ vysvetlil minister.
Spodná časť pyramídy
V praxi napríklad SFZ dáva na svoju administratívu rovnakú sumu, ako na mládež a jej rozvoj. „Takže tam prejedia 3,5 milióna ročne a toľko isto dajú na šport mládeže. Preto musíme nasmerovať peniaze priamo do športových klubov, kde mládež a naše deti športujú,“ priblížil Huliak.
Až 15 percent peňazí, ktoré dáva štát do športu, má „prežrať“ administratíva, čo je to takmer 10 miliónov eur ročne. Minister zároveň nechce, aby všetko ťahali rodičia z vlastného vrecka.
„Neustále riešime infraštruktúru, reprezentáciu, profesionálov, ale naozaj 99 percent športu je tá spodná časť pyramídy. Tam sa nám rodia budúci reprezentanti Slovenska. Ľudia, nadšenci, rodičia, ktorí robia šport v kluboch a svojou aktivitou vytvárajú predpoklady existencie športu. Štát by mal týmto ľuďom pomôcť,“ uzavrel Huliak.
Minister sa ešte vyjadril k medializovanej kauze o dodaných telefónov pre SFZ. „Chcem sa spýtať, či sa z nich ide stať mobilný operátor alebo zriaďujú call centrum? Nemá SFZ už náhodou viac mobilov ako futbalových lôpt? Chcem sa verejne spýtať SFZ niekoľko otázok. Prečo SFZ nakupuje cez sprostredkovateľskú firmu a popri tom vystupuje ako ručiteľ? Prečo nenakupuje priamo od dodávateľa? V čase, keď SFZ deklaruje komplikovanú finančnú situáciu, bolo hospodárne nakúpiť mobily za 14,5 milióna? Kto používa 14-tisíc mobilných telefónov z peňazí SFZ?“ dodal Huliak na tlačovej konferencii.