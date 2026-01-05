Známa je nominácia slovenského tímu na duel Davisovho pohára vo Francúzsku. Kto dostal dôveru?

Vo februárovom súboji 1. kola kvalifikácie tenisového Davisovho pohára budú za slovenské farby bojovať Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Uvedenú päticu nominoval kapitán Tibor Tóth, menoslov zverejnil oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Slováci budú o postup bojovať vo Francúzsku, duel na tvrdom povrchu v Le Portel je naplánovaný na 7. a 8. februára 2026. Víťaz postúpi do 2. kola kvalifikácie, kde sa bude bojovať o miestenky na finálový turnaj.
„Do dejiska stretnutia by sme chceli odcestovať v nedeľu 1. februára. Hrať sa bude na tvrdom povrchu GreenSet v hale. Vieme, že nás čaká ťažký súper, Francúzi majú aktuálne 14 hráčov v prvej svetovej stovke rebríčka ATP. Na stretnutie sa budeme snažiť čo najlepšie pripraviť, pobiť sa o každú loptičku a vydať zo seba maximum, čo je v našich silách. Mrzí ma, že proti Francúzsku nehráme doma, pretože diváci by si v tomto stretnutí určite prišli na svoje,“ uviedol Tóth.
Nominovaná pätica aktuálne nemá zdravotné problémy. „Klein s Molčanom odleteli do Austrálie, hrajú challengerový turnaj v Canberre a následne sa presúvajú do Melbourne, kde zasiahnu do kvalifikačných bojov na Australian Open. Gombos s Karolom majú v pláne challengerové turnaje v Nottinghame a Glasgowe, Pokorný sa predstaví na troch podujatiach v Tunisku. Pevne verím, že sa všetci hráči začiatkom roka dobre rozohrajú, vyhrajú čo najviac zápasov a najmä budú zdraví a bez zranení,“ pokračoval Tóth.
Realizačný tím zostal takmer v rovnakom zložení, prišlo k nemu len k jednej zmene. „Kondičným trénerom tímu je Dávid Olasz, tenisovými trénermi sú Ľubomír Kurhajec a Martin Zathurecký. Ten nahradil pre tento rok v tíme trénera Tomáša Krupu, ktorý pre pracovnú vyťaženosť so svojou hráčkou a povinnosti s českou reprezentáciou v čase našich stretnutí nemôže byť k dispozícii. S tímom do Francúzska vycestujú aj doktor Roman Fano, masér Tomáš Martikán a vypletač Matej Pisák,“ doplnil Tóth, ktorý vedie slovenský tím už šiesty rok.