Duo „Sincaraz“ má vládnuť aj v roku 2026, Sobolenková poškuľuje po ďalších grandslamových tituloch

Tenisový rok 2026 bude mať podľa agentúry AFP jasných lídrov. Carlos Alcaraz a Jannik Sinner vstupujú do novej sezóny ako ústredné postavy mužského okruhu a hlavní kandidáti na ďalšie grandslamové triumfy. Na ženskom okruhu si vysoké ambície udržiava svetová jednotka Arina Sobolenková, ktorá verí, že dokáže rozšíriť svoju zbierku titulov z turnajov tzv. veľkej štvorky.

Nová sezóna sa oficiálne začne v piatok miešaným tímovým turnajom United Cup v Austrálii. Medzi hlavné hviezdy podujatia patria ženská svetová dvojka Iga Swiateková a mužská trojka rebríčka ATP Alexander Zverev. Turnaj poslúži ako prvá veľká previerka pred Australian Open, ktoré odštartuje o niekoľko týždňov.

Sobolenková, ktorá obhajuje post svetovej jednotky, zaháji sezónu na turnaji Brisbane International od 4. do 11. januára. V štartovom poli figurujú aj víťazka Australian Open Madison Keysová či štvrtá hráčka sveta Amanda Anisimovová. Bieloruská tenistka mieri na tretí titul v Melbourne a celkovo piaty grandslamový triumf. „Australian Open je pre mňa veľmi výnimočný,“ uviedla Sobolenková. „Dvojnásobné víťazstvo mi dodáva sebavedomie, ale každý rok prináša novú výzvu. Teším sa na návrat a na to, čo môžem dosiahnuť.“

Alcaraz a Sinner, známi pod prezývkou „Sincaraz“, absolvujú pred Australian Open jedinú spoločnú prípravu – exhibičný zápas v Južnej Kórei 10. januára. O osem dní neskôr sa už postavia na kurty v Melbourne. Hoci Španiel Alcaraz na konci tohtoročnej sezóny pripravil Sinnera o post svetovej jednotky, Talian mu to vrátil víťazstvom na ATP Finals v Turíne. Sinner zavŕšil mimoriadne úspešný rok, v ktorom obhájil titul na Australian Open a pridal aj triumf na Wimbledone, pričom získal celkovo šesť titulov. „Cítim sa ako lepší hráč než minulý rok,“ povedal Sinner po sezóne, v ktorej zaznamenal 58 víťazstiev a len šesť prehier.

Alcaraz mal ešte pôsobivejšiu bilanciu 71 výhier a deväť prehier, pričom získal osem titulov vrátane Roland Garros a US Open. Jediným grandslamom, ktorý mu stále chýba, zostáva Australian Open. V roku 2025 vypadol vo štvrťfinále s Novakom Djokovičom a do novej sezóny vstupuje s novým trénerom po prekvapivom rozchode s Juanom Carlosom Ferrerom, ktorý ho viedol od jeho 15 rokov.

Djokovič odštartuje sezónu na turnaji v Adelaide 12. januára a rok 2026 môže byť jeho posledným na profesionálnom okruhu. Tridsaťosemročný Srb naďalej túži po rekordnom 25. grandslamovom titule a jedenástom víťazstve na Australian Open. V sezóne 2025 sa síce dostal do semifinále všetkých štyroch grandslamových turnajov, no ani raz nepostúpil do finále. „Môžem urobiť len to, čo je v mojich silách,“ priznal po prehre na US Open. „Bude pre mňa veľmi ťažké v budúcnosti prekonať Sinnera alebo Alcaraza v zápase na tri víťazné sety.“

Na United Cupe sa predstavia aj hráči ako Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz či Alex de Minaur, zatiaľ čo Daniil Medvedev a Nick Kyrgios sa objavia na turnaji v Brisbane. V ženskej súťaži budú Sobolenkovej hlavnými konkurentkami Swiateková, Coco Gauffová či Jelena Rybakinová. Poľská tenistka Swiateková povedie svoj tím na United Cupe v Sydney, kde sa Spojené štáty predstavia s Gauffovou a Fritzom. Na turnaji sa po prvý raz objaví aj Naomi Osaková, ktorá bude reprezentovať Japonsko.

Tenisový svet tak vstupuje do roku 2026 s jasnou generačnou rivalitou, vysokými očakávaniami a otázkou, či sa niekomu podarí narušiť nadvládu dua Alcaraz – Sinner, ktoré v ostatných dvoch rokoch ovládlo mužský grandslamový kalendár.

