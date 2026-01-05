Tenistka Šramková postúpila z kvalifikácie v Brisbane, ale v 1. kole hlavnej súťaže neuspela

Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 500 Brisbane International.
TENIS: Rebeccca Šramková - Leylah Fernadezová
Slovenská tenistka Rebecca Šramková nepostúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 500 v austrálskom Brisbane.
Austrália Tenis

Slovenská tenistka Rebecca Šramková vstúpila do nového roka dvoma víťazstvami, ale do tretice jej to už nevyšlo.

Na turnaji WTA 500 na tvrdom povrchu v austrálskom Brisbane 29-ročná Slovenka prehrala v 1. kole hlavnej súťaže s domácou držiteľkou voľnej karty Kimberly Birrellovou 4:6, 6:3, 3:6.

Zápas trval 2:17 h a 27-ročná Austrálčanka ho za stavu 5:3 v treťom sete zakončila čistou hrou pri svojom podaní.

Dvakrát bez straty setu

Šramková ako 71. hráčka rebríčka WTA vo dvojhre musela hrať v Brisbane kvalifikáciu a v nej bez staty setu zvládla obe prekážky. V 1. kole zdolala Austrálčanku Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2 v vo finále si poradila aj s Kamilou Rachimovovou z Uzbekistanu 6:1, 6:2.

V hlavnej súťaži začala dobre aj proti ďalšej domácej hráčke Birrellovej. Slovenka v prvom sete viedla 3:0, ale prehrala ho 4:6. V druhom sete náskok 3:0 už pretavila do jeho zisku na 6:3, ale v rozhodujúcom sete jej súperka ušla z 1:1 na 4:1 a náskok brejku si už udržala až do konca.

Jednotka Sobolenková

Turnaj Brisbane International je kvalitne obsadený. Nasadenoou jednotkou je svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková a dvojkou zasa tretia hráčka svetového renkingu WTA Amanda Anisimovová z USA. Práve táto Američanka s ruskými rodičmi bude súperkou Birrellovej v 2. kole.

