Tenistka Šramková postúpila z kvalifikácie v Brisbane, ale v 1. kole hlavnej súťaže neuspela

Slovenská tenistka Rebecca Šramková vstúpila do nového roka dvoma víťazstvami, ale do tretice jej to už nevyšlo.
Na turnaji WTA 500 na tvrdom povrchu v austrálskom Brisbane 29-ročná Slovenka prehrala v 1. kole hlavnej súťaže s domácou držiteľkou voľnej karty Kimberly Birrellovou 4:6, 6:3, 3:6.
Zápas trval 2:17 h a 27-ročná Austrálčanka ho za stavu 5:3 v treťom sete zakončila čistou hrou pri svojom podaní.
Dvakrát bez straty setu
Šramková ako 71. hráčka rebríčka WTA vo dvojhre musela hrať v Brisbane kvalifikáciu a v nej bez staty setu zvládla obe prekážky. V 1. kole zdolala Austrálčanku Lizette Cabrerovú 6:4, 6:2 v vo finále si poradila aj s Kamilou Rachimovovou z Uzbekistanu 6:1, 6:2.
V hlavnej súťaži začala dobre aj proti ďalšej domácej hráčke Birrellovej. Slovenka v prvom sete viedla 3:0, ale prehrala ho 4:6. V druhom sete náskok 3:0 už pretavila do jeho zisku na 6:3, ale v rozhodujúcom sete jej súperka ušla z 1:1 na 4:1 a náskok brejku si už udržala až do konca.
Jednotka Sobolenková
Turnaj Brisbane International je kvalitne obsadený. Nasadenoou jednotkou je svetová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková a dvojkou zasa tretia hráčka svetového renkingu WTA Amanda Anisimovová z USA. Práve táto Američanka s ruskými rodičmi bude súperkou Birrellovej v 2. kole.