V nominácii Belgičanov na ME chýba brankár Courtois, tréner Tedesco však oslovil skúseného Witsela

Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Domenico Tedesco na tohtoročné majstrovstvá Európy do Nemecka nenominoval brankára Thibauta Courtoisa zo španielskeho Realu Madrid.

Do jeho 25-členného zoznamu na šampionát sa však dostal univerzál Axel Witsel z Atlética Madrid, ktorý v polovici mája oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Lídrom tímu a zároveň kapitánom by mal byť hviezdy Kevin De Bruyne z anglického Manchestru City.

Ďalšie zranenie kolena

Gólman Courtois sa len na začiatku mája vrátil do bránky „bieleho baletu„, pričom podstatnú časť sezóny vynechal pre zranenie väzov v kolene, ktoré utrpel v auguste minulého roka. V marci sa 31-ročný brankár Realu Madrid vrátil do tréningového procesu, no privodil si ďalšie zranenie kolena a podstúpil druhú operáciu v priebehu ôsmich mesiacov.

„Courtois ešte nie je v stave, v akom potrebuje byť. Nie je ešte pripravený na Euro,“ stroho poznamenal kouč Tedesco, ktorý má so spomenutým brankárom dlhodobo napätý vzťah. Medzi brankármi figuruje trojica Matz Sels z anglického Nottinghamu, Koen Casteels z nemeckého Wolfsburgu a Thomas Kaminski z anglického Lutonu Town.

Podľa slov Tedesca hlavným impulzom rozhodnutia prehovoriť a nominovať Witsela bola jeho forma, ktorá z neho spravila jednu z najvýraznejších opôr madridského Atlética.

Má s ním výborné skúsenosti

„S Axelom mám výborné skúsenosti a tiež som nadobudol veľmi dobrý pocit z jeho dlhodobej výkonnosti,“ vysvetlil taliansko-nemecký kormidelník, ktorý vo februári 2023 nahradil na poste kouča Belgičanov Španiela Roberta Martíneza. Pod taktovkou Tedesca „červení diabli“ ešte neprehrali ani jeden duel.

V nominácii Belgičanov nechýbajú ani zakončovateľ Romelu Lukaku, skúsený stopér Jan Vertonghen či stredopoliar Youri Tielemans. Jediným nováčikom je krajný obranca Maxim De Cuyper, ktorý sa počas víkendu stal víťazom belgickej najvyššej súťaže s tímom Club Bruggy.

Belgicko bude na blížiacom sa európskom šampionátom prvým súperom výberu Slovenska v základnej E-skupine, vzájomný súboj je na programe 17. júna vo Frankfurte. Súčasťou rovnakej skupiny sú aj reprezentácie Rumunska a Ukrajiny.

Tedeco nomináciu ešte môže meniť do 7. júna. Keďže na ME môžu jednotlivé tímy vziať až 26 hráčov, do menoslovu tak pribudne jeden futbalista. Možné je aj to, že z nominácie ešte niekto vypadne a nových mien bude viac.