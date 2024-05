Slovenskí futbalisti sa prvýkrát stretli bez Calzonu, podľa Hamšíka má každý šancu zabojovať o nomináciu na ME (video)

Pod vedením donedávna ešte aktívneho slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka vo štvrtok odštartovala príprava národného mužstva na blížiace sa majstrovstvá Európy v Nemecku. Kemp v známom športovom zariadení v Šamoríne má označenie „neoficiálny“, oficiálna časť prípravy na Euro sa začne až v piatok 31. mája.

„Hlavným cieľom kempu bude udržať chalanov v kondícii, aby nevypadli z rytmu, takže toto je hlavná myšlienka tohto zrazu. Vedeli sme, že takáto situácia môže nastať. Sme tu päťčlenný realizačný tím, ktorý sa o chalanov postará po všetkých stránkach,“ povedal Hamšík novinárom v rámci štvrtkového mediálneho termínu.

Pozvaných je 20 hráčov

Na neoficiálny kemp dostalo pozvánku 20 hráčov. Prišli všetci s výnimkou stredopoliara Matúša Bera, ktorý ešte má v nemeckom klube VfL Bochum povinnosti v baráži o udržanie sa v I. bundeslige. V šamorínskom komplexe sa budú pripravovať hráči z užšieho aj širšieho kádra slovenskej reprezentácie.

Hamšík zdôraznil, že každý má šancu prebojovať sa do záverečnej nominácie na Euro. O to viac, že Európska futbalová únia (UEFA) nedávno povolila všetkým účastníkom nominovať až 26 hráčov namiesto pôvodne plánovaného počtu 23 futbalistov.

„Preto boli aj zavolaní. Určite tam bola aj myšlienka toho, že v nedeľu nás čaká prípravný modelovaný zápas proti Komárnu, v ktorom potrebujete dostatočný počet hráčov. Toto je fajn. Máme tu veľa mladých hráčov, majú šancu sa ukázať,“ prezradil pomocník trénera Francesca Calzonu.

Video z dronu po každom tréningu

Čo sa týka programu hráčov a tréningového procesu, väčšinu už vopred prebrali s trénerom Calzonom, ktorý taktovku prípravy uchopí neskôr. „Po každom tréningu dostane video z dronu, takže bude mať množstvo kvalitných informácií na ruke priamo po tréningu,“ podotkol Hamšík.

Po neoficiálnom tréningovom kempe v Šamoríne bude príprava slovenskej reprezentácie pokračovať v Rakúsku.

„Nominácia do Rakúska bude opäť širšia. Nebude to ešte tá finálna. Stále je dosť času. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Veríme, že budú všetci zdraví a k dispozícii. A to ťažšie to bude mať tréner pri výbere. Je pozitívne, že v konečnej nominácii pribudli traja hráči. Ak by sa náhodou niečo stalo, vždy tam bude niekto, kto bude k dispozícii,“ dodal.

Hamšík tiež uviedol, že pozícia, v ktorej sa ocitol, je síce preňho nová, ale nezaskočilo ho nič. „Samozrejme, vo svojej akadémii trénujem aj staršie kategórie, U17 a U19, to sú už v podstate chlapi, takže je to porovnateľné. No toto je reprezentácia a je to veľká česť,“ uzavrel.