Calzona na kemp do Rakúska nominoval 32 futbalistov, šiesti sa nedostanú na ME

Dovedna 32 mien sa nachádza v nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu na tréningový kemp národného tímu pred majstrovstvami Európy v Nemecku.

Taliansky kouč si vybral štyroch brankárov, desiatich obrancov, deviatich stredopoliarov a deviatich útočníkov. Medzi náhradníkmi figuruje ďalších 11 futbalistov. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Na kontinentálny šampionát môže ísť len 26 hráčov, po sústredení v rakúskom Bad Erlachu a prípravnom zápase proti výber San Marína z kádra „vypadne“ šesť mien.

Spomenutá rakúska lokalita bude „domovom“ Slovákov od piatka 31. mája až po prípravný zápas proti San Marínu, ktorý sa uskutoční v stredu 5. júna v rakúskom meste Wiener Neustadt. O dva dni neskôr kouč Calzona zverejní nomináciu na ME a o ďalšie dva dni absolvujú Slováci ešte duel proti Walesanom, hrať sa bude 9. júna v Trnave.

Po zranení sa do národného tímu vracia stopér Milan Škriniar. Z najvyššej domácej súťaže sa do nominácie dostali brankár Takáč, obrancovia Kmeť a Kóša, stredopoliar Kucka a útočníci Strelec s Polievkom.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na tréningový kemp v Rakúsku (zdroj: SFZ):

Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Henrich Ravas (New England Revolution/USA), Dominik Takáč (Spartak Trnava)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Michal Tomič (Slavia Praha/ČR), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919/Tal.), Denis Vavro (FC Kodaň/Dán.), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain/Fr.), Adam Obert (Cagliari Calcio/Tal.), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Vernon De Marco (Hatta Club/SAE), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

Stredopoliari: Jakub Kadák (FC Luzern/Švaj.), Matúš Bero (VfL Bochum/Nem.), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava/ČR), Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hellas Verona/Tal.), Dominik Hollý (FK Jablonec/ČR), László Bénes (Hamburger SV/Nem.)

Útočníci: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio/Tal.), Tomáš Suslov (Hellas Verona/Tal.), Ivan Schranz (Slavia Praha/ČR), Róbert Boženík (Boavista Porto/Portug.), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec/ČR), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam/Hol.), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha/ČR)