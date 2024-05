Škrtel o nominácii na ME 2024: Som rád, že je tam Kucka, v prípade Maka a Čavriča zlyhala komunikácia

Širšia nominácia trénera slovenskej reprezentácie Francesca Calzonu na blížiace sa majstrovstvá Európy vo futbale (14. 6. – 14. 7.) je podľa Martina Škrtela bez prekvapení. Ako je známe, Calzona nominoval na prípravný kemp do rakúskeho Bad Erlachu 32 hráčov, z ktorých neskôr šesť pošle domov a zostávajúcich 26 vezme so sebou na európsky šampionát do Nemecka.

„Mám pocit, že z tohto menoslovu sa už dá vyčítať aj to, kto sa napokon dostane do užšieho výberu. Mňa osobne veľmi teší najmä to, že sa tam nachádzajú mená ako Dominik Takáč a Sebastián Kóša, s ktorými som hrával v Trnave. Obaja mali výbornú sezónu. Boli to opory Spartaka a už len fakt, že sa dostali do širšieho kádra, pre nich veľa znamená. Inak sú v tíme väčšinou stálice, ktoré sú v reprezentácii už dlhší čas,“ uviedol Škrtel v stĺpčeku pre denník Šport.

Šatka sa stále zotavuje

Bývalého kapitána reprezentácie SR mrzí, že v nominácii nie je obranca Ľubomír Šatka, ktorý sa nestihol dať dokopy po zranení.

„Sledoval som ho v Turecku a predtým v reprezentácii sme vždy vedeli, že sa naňho môžeme spoľahnúť. V klube má teraz kondičného trénera, ktorého som mal vo Fenerbahce a od neho šli na Ľuba dobré referencie. Verím, že sa čo najskôr vráti, keďže má toho ešte veľa pred sebou,“ vyjadril sa Škrtel na adresu Šatku.

Škrtel sa trochu obáva, v akej forme sa predstaví na vrcholnej európskej scéne Milan Škriniar, ktorý nemal dobrú druhú polovicu sezóny a aj vypadol zo zostavy francúzskeho šampióna Paríž Saint-Germain.

„Treba len veriť, že mu to dodá ešte väčšiu chuť a bude sa chcieť na Eure ukázať v čo najlepšom svetle,“ zdôraznil Škrtel.

Nebude chýbať ani Juraj Kucka

Takmer určite v užšej nominácii na ME 2024 nebude chýbať ani Juraj Kucka. Tridsaťsedemročný stredopoliar má za sebou účasti na MS 2010 aj ME 2016 a 2020 a v tíme bude jedným z posledných mohykánov niekdajšej úspešnej generácie okolo súčasného manažéra reprezentácie Mareka Hamšíka.

„Som rád, že medzi stredopoliarmi nechýba ´Kuco´. Viackrát som s ním komunikoval a rozhodol sa pre riskantnejšiu cestu tým, že sa vyhol operácii. O to viac musel na sebe makať, keď už mali ostatní voľno. Zaťal sa a rameno naposilňoval natoľko, že teraz mu drží. Dúfajme, že sa už nič nestane, čo by ohrozilo jeho štart, budem mu v tom držať palce,“ povedal Škrtel o svojom dlhoročnom „parťákovi“ z reprezentácie.

Nenominovanie dvojice ofenzívnych hráčov

Škrtel sa nevyhol ani téme nenominovania dvojice ofenzívnych hráčov Róberta Maka a Aleksandara Čavriča, ktorí by výkonnostne do tímu na ME zrejme mali patriť. Prvý sa však pred časom verejne posťažoval na slabú minutáž v reprezentácii po náročnom lete z Austrálie na Slovensko a späť a druhý zasa odmietol pozvánku na marcový reprezentačný zraz, keďže sa chcel lepšie aklimatizovať po prestupe do japonského klubu Kašima Antlers.

„V kádri smerom dopredu chýbajú Mak či Čavrič, čo je dlhodobejšia téma. Padali už rôzne vyhlásenia, neviem, či sa treba opakovať. Zdôrazním znovu azda len to, že podľa mňa zlyhala komunikácia. Dalo sa to určite vyriešiť inak a potom aj verejná mienka o týchto hráčoch by bola odlišná,“ zareagoval Škrtel.

Oficiálnu nomináciu sa dozvieme 7. júna

Účastník 104 zápasov a autor šiestich gólov v reprezentačnom tíme Slovenska si myslí, že tréner Calzona už má takmer jasno aj v užšej nominácii na ME v Nemecku, hoci ju oficiálne posunie na verejnosť až v piatok 7. júna.

„Dovolím tvrdiť, že hoci tréner chce mať v Rakúsku pokope viac ako tri desiatky hráčov, aby vedel reagovať, napríklad v prípade zdravotných problémov, na 98 percent má jasno v tom, koho napokon na šampionát zoberie. Pôjde teda najmä o dolaďovanie detailov, aj keď možno ho napokon niekto z ďalších hráčov očarí natoľko, že sa na poslednú chvíľu dostane do záverečnej nominácie,“ dodal Škrtel pre Šport.