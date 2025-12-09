V Nemecku začal proces s údajnými ruskými špiónmi. Mali plánovať zabitie Ukrajinského veterána

V utorok sa v Nemecku začal súdny proces s tromi mužmi obvinenými z toho, že sledovali bývalého ukrajinského vojaka na objednávku ruskej tajnej služby v rámci údajného plánu na jeho likvidáciu.
Podľa obžaloby mal byť hlavným organizátorom Armén Vardges I., ktorý do operácie zapojil Ukrajinca Roberta A. a Rusa Armana S.. Pri príchode na súd sa Vardges I. usmieval, zatiaľ čo Robert A. ukázal palec hore a vyplazil jazyk.
Trojica sa údajne pokúsila vlani vylákať bývalého vojaka ukrajinskej armády, pôvodom z Gruzínska, do frankfurtskej kaviarne. Ten sa však stal podozrievavým a kontaktoval políciu. „Špionážna operácia mala pravdepodobne slúžiť na prípravu ďalších spravodajských akcií v Nemecku, vrátane možného zabitia cieľa,“ uviedla prokuratúra.
Podľa hovorkyne prokuratúry Ines Petersonovej mohlo byť motívom to, že Rusko obviňuje dotyčného muža z účasti na vojnových zločinoch proti ruským vojakom na Ukrajine. Keď sa veterán nedostavil do kaviarne, ktorá bola pod policajným dohľadom, trojica odišla autom, no následne ju zadržali policajné komando.
Denník Süddeutsche Zeitung informoval, že pri zásahu polícia našla hotovosť, viacero pasov – pravých aj falošných – a GPS sledovacie zariadenia. Všetci traja obvinení sú odvtedy vo väzbe.
Ruské veľvyslanectvo v Berlíne sa k prípadu bezprostredne nevyjadrilo. Moskva podobné obvinenia tradične odmieta.