V Nemecku začal proces s údajnými ruskými špiónmi. Mali plánovať zabitie Ukrajinského veterána

Podľa hovorkyne prokuratúry Ines Petersonovej mohlo byť motívom to, že Rusko obviňuje dotyčného muža z účasti na vojnových zločinoch proti ruským vojakom na Ukrajine.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Germany Russia Trial
Nemeckí policajti zabezpečujú súd, na ktorom sa koná proces s údajnými ruskými agentmi. Foto: AP Photo/Michael Probst
Nemecko Iné správy Iné správy z lokality Nemecko

V utorok sa v Nemecku začal súdny proces s tromi mužmi obvinenými z toho, že sledovali bývalého ukrajinského vojaka na objednávku ruskej tajnej služby v rámci údajného plánu na jeho likvidáciu.

Podľa obžaloby mal byť hlavným organizátorom Armén Vardges I., ktorý do operácie zapojil Ukrajinca Roberta A. a Rusa Armana S.. Pri príchode na súd sa Vardges I. usmieval, zatiaľ čo Robert A. ukázal palec hore a vyplazil jazyk.

Trojica sa údajne pokúsila vlani vylákať bývalého vojaka ukrajinskej armády, pôvodom z Gruzínska, do frankfurtskej kaviarne. Ten sa však stal podozrievavým a kontaktoval políciu. „Špionážna operácia mala pravdepodobne slúžiť na prípravu ďalších spravodajských akcií v Nemecku, vrátane možného zabitia cieľa,“ uviedla prokuratúra.

Podľa hovorkyne prokuratúry Ines Petersonovej mohlo byť motívom to, že Rusko obviňuje dotyčného muža z účasti na vojnových zločinoch proti ruským vojakom na Ukrajine. Keď sa veterán nedostavil do kaviarne, ktorá bola pod policajným dohľadom, trojica odišla autom, no následne ju zadržali policajné komando.

Denník Süddeutsche Zeitung informoval, že pri zásahu polícia našla hotovosť, viacero pasov – pravých aj falošných – a GPS sledovacie zariadenia. Všetci traja obvinení sú odvtedy vo väzbe.

Ruské veľvyslanectvo v Berlíne sa k prípadu bezprostredne nevyjadrilo. Moskva podobné obvinenia tradične odmieta.

Okruhy tém: Nemecko Ruská tajná služba Ruskí agenti ruskí špióni Rusko-ukrajinský konflikt
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk