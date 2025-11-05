Ruský špión v kanalizácii? Rakúsko odhalilo bizarný prípad

Rakúske spravodajské služby potvrdili, že vyšetrujú prípady týkajúce sa ruského špióna, ktorý sa podľa medializovaných správ pokúsil infiltrovať do sektora čistenia odpadových vôd v krajine.
Riaditeľstvo štátnej bezpečnosti a spravodajstva (DSN) potvrdilo agentúre AFP, že prebieha vyšetrovanie vo veci osoby menom Sergej K., ktorú rakúsky investigatívny portál Jetzt.at označil za agenta Kremľa.
Tento človek pracoval v inžinierskom sektore do roku 2021 a pod falošnou identitou absolvoval približne desať ciest do Rakúska a ďalších krajín vrátane Francúzska. Bol prepojený s ruskou vojenskou spravodajskou službou GRU a vytváral kontakty v spoločnosti VTA, rakúskej firme, ktorej zamestnanci teraz plne spolupracujú s DSN.
Podľa portálu Jetzt.at Sergej K. pracoval pre jednu z viacerých spoločností s názvom VTA, ktoré boli založené v Rusku. Rakúska spoločnosť VTA, ktorá denne pomáha čistiť odpadové vody pre viac ako 250 miliónov ľudí, však odmieta akékoľvek prepojenie s ruskými firmami.
Generálny riaditeľ Ulrich Kubinger pre rakúsku tlačovú agentúru APA uviedol, že spoločnosť pred 15 dňami podala sťažnosť ohľadom existencie ruských firiem s rovnakým názvom a zdôraznil, že tieto firmy nie sú prepojené s rakúskou VTA.
Rakúsko, ako neutrálna krajina v Európskej únii, je často označované za miesto s relatívne miernymi zákonmi proti špionáži, čo z neho robí atraktívne prostredie pre ruských špiónov. V súčasnosti sú v procese vyšetrovania bývalý diplomat a bývalý rakúsky spravodajský agent pre podozrenia zo špionáže v prospech Moskvy.