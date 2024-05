Igor Liba bol uvedený do Siene slávy IIHF ako desiaty hokejista spod Tatier. Je poctený, že si na neho spomenuli

Slovenskú hokejovú legendu Igora Libu v nedeľu uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Je už tradíciou, že počas posledného dňa svetového šampionátu sa v dejisku MS koná slávnosť, na ktorej do dvorany uvedú legendy.

Okrem Libu do Siene slávy IIHF vstúpili v Prahe aj Švéd Kenny Jonsson, Fín Petteri Nummelin, Česi Jaroslav Pouzar a Jaromír Jágr, Kanaďan Ryan Smith, americká ženská hokejová legenda Natalie Darwitzová a kanadská trénerka Mel Davidsonová.

Desiaty hokejista spod Tatier

Do spoločnosti členov Siene slávy IIHF sa zaradil Liba ako desiaty hokejista spod Tatier. Ešte pred ním medzi hokejovú smotánku vstúpili Jozef Golonka, Vladimír Dzurilla, Ján Starší, Peter Šťastný, Ladislav Horský, Ladislav Troják, Peter Bondra a doteraz naposledy dvojica Miroslav Šatan so Žigmundom Pálffym.

„Som veľmi poctený, že si na mňa spomenuli. Do siene slávy uvádzali už aj mladších hráčov, ako som ja, takže som už ani neveril, že sa tam dostanem. Je to skvelá vizitka nie len pre moju kariéru, ale aj pre celú moju generáciu, ktorá hrala hokej so srdcom,“ uviedol 63-ročný Igor Liba v rozhovore pre agentúru SITA ešte v januári.